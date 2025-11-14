Hilsa Result LIVE: हिलसा चुनाव नतीजा, मतगणना शुरू; कृष्ण मुरारी या शक्ति सिंह में कौन जीतेगा?

संक्षेप: Hilsa Assembly Seat Result LIVE 2025: नालंदा जिले की हिलसा असेंबली सीट पर मतगणना शुरू हो गई है। काउंटिंग में सबकी नजर इस बात पर है कि जेडीयू के कृष्ण मुरारी शरण दोबारा चुनाव जीतते हैं या राजद के शक्ति सिंह यादव हार जाते हैं। बीते चुनाव में दोनों के बीच हार-जीत का अंतर महज 12 वोट था।

Hilsa Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में नालंदा जिले की हिलसा सीट पर सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो गई है। राजद के शक्ति सिंह यादव और जेडीयू के कृष्ण मुरारी शरण के बीच हार-जीत का मुकाबला है। साल 2020 के चुनाव में दोनों के बीच कांटे का मुकाबला था। शक्ति सिंह सिर्फ 12 वोटों के अंतर से ये चुनाव हार गए थे। इस बार देखना दिलचस्प होगा कि शक्ति सिंह जीतते हैं या फिर कृष्ण मुरारी शरण।

सुबह 8 बजे- मतगणना शुरू हो गई है। पहले आधे घंटे पोस्टल बैलट की गिनती होगी। ईवीएम 8.30 बजे से खुलेंगे।

सुबह 7:28 बजे- मतगणना केंद्र पर चुनाव अधिकारी और कैंडिडेट के काउंटिंग एजेंट पहुंच चुके हैं. सुबह 8 बजे एआरओ के टेबल पर पोस्टल बैलट की गिनती शुरू हो जाएगी. उसके साथ लगे 14 टेबल पर बारी-बारी से ईवीएम राउंड की गिनती 8.30 बजे से होगी.

मतगणना में सुबह 8 बजे पहले आधे घंटे पोस्टल बैलट की गिनती होगी. ईवीएम के मतों की गिनती 8.30 बजे से शुरू होगी। चुनाव आयोग के मुताबिक मतगणना केंद्रों पर पहले रुझान की घोषणा लगभग 9 बजे तक हो सकती है, लेकिन उसकी साइट पर सुबह 9.30 बजे पहले राउंड की गिनती के नंबर बताए जाएंगे।

हिलसा विधानसभा सीट नालंदा जिले का भाग है। यह नालंदा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। हिलसा, करायपरसुराय, थरथरी और परवलपुर प्रखंड क्षेत्र इस विधानसभा सीट का हिस्सा हैं। यहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, क्योंकि वह स्वयं नालंदा जिले से आते हैं। उनकी पार्टी समता पार्टी (जो बाद में जदयू में विलीन हो गई) ने इस सीट पर पांच बार जीत हासिल की है।

हिलसा में सर्वाधिक कांग्रेस और जेडीयू ने 4-4 बार चुनाव जीता। इसके अलावा दो बार जनसंघ, एक-एक बार बीजेपी, आरजेडी, जनता पार्टी एवं जनता दल ने यहां अपना परचम लहराया। हालांकि जदयू ने हिलसा में कई बार जीत दर्ज की है, पर हाल के चुनावों में मुकाबले बेहद करीबी रहे हैं। 2020 में जदयू के कृष्णमुरारी शरण ने महज 12 वोटों से राजद के विधायक शक्ति सिंह यादव को हराया था।