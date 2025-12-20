Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar Newshijab controversy Dr Nusrat had only few hours to join job today is last day what did Civil Surgeon say
हिजाब वाली डॉ नुसरत के पास नौकरी ज्वाइन करने के चंद घंटे; आज आखिरी दिन, क्या बोले सिविल सर्जन

हिजाब वाली डॉ नुसरत के पास नौकरी ज्वाइन करने के चंद घंटे; आज आखिरी दिन, क्या बोले सिविल सर्जन

संक्षेप:

हिजाब विवाद से सुर्खियों में आईं मुस्लिम महिला डॉक्टर नुसरत परवीन ने अभी तक नौकरी ज्वाइन नहीं की है। आज ज्वाइनिंग का आखिर दिन है। इससे पहले चर्चा थी कि शनिवार को वे पटना सदर PMC में ज्वाइन करेंगी। उनके पास अब चंद घंटे बाकी हैं। 

Dec 20, 2025 03:20 pm ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटना
हिजाब विवाद से चर्चा में आईं मुस्लिम डॉक्टर नुसरत परवीन के पास नौकरी ज्वाइन करने के चंद घंटे बाकी हैं। उन्हें आज (शनिवार) को पटना सदर के सबलपुर PHC में नियुक्त होना है। शाम 6 बजे के बाद ज्वाइनिंग नहीं होगी। नियुक्ति का आज आखिरी दिन है। जानकारी के मुताबिक पहले उनका मेडिकल होगा, इसके बाद राज्य स्वास्थ्य समिति जाकर पेपर का वेरिफिकेशन कराना होगा। उसके बाद पटना सदर के पीएचसी में ज्वाइनिंग होगी। हालांकि अभी तक उनके ज्वाइन करने की कोई सूचना नहीं आई है।

वहीं इस मामले पर सिविल सर्जन अविनाश कुमार सिंह ने कहा कि दोपहर 2 बजे तक उन्होंने जॉइन नहीं किया है। अगर वे यहां आती तो उनका डॉक्यूमेंट लेकर लेटर इशू करते। फिर वे अपना काम करती। आज 6 बजे तक जॉइनिंग हो सकती है। अगर वे आज ज्वाइन नहीं करती हैं, तो फिर स्वास्थ्य विभाग पर निर्भर करेगा कि उनको दोबारा मौका दे या नहीं। मगर हमारे स्तर से आज आखिरी दिन है।

जानकारी देते हुए सर्जन अविनाश ने बताया कि अबतक 5 से 6 डॉक्टरों ने ज्वाइन कर लिया है। जिन लोगों ने तैनाती ली है, उनके नियुक्ति पत्र सिविल सर्जन कार्यालय से पहले ही आ चुके थे। डॉ. नुसरत परवीन का नाम लिस्ट में है, लेकिन अब तक उनका लेटर नहीं पहुंचा है। इससे पहले शुक्रवार को तिब्बी कॉलेज के प्राचार्य और नुसरत की दोस्त बिलकिस ने दावा किया था, कि वे शनिवार को नौकरी ज्वाइन करेंगी। उनकी और उनके परिवार की किसी से कोई नाराजगी नहीं है। लेकिन अब देखना होगा कि नुसरत आज नौकरी ज्वाइन करती हैं, या नहीं।

