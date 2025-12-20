हिजाब वाली डॉ नुसरत के पास नौकरी ज्वाइन करने के चंद घंटे; आज आखिरी दिन, क्या बोले सिविल सर्जन

संक्षेप: हिजाब विवाद से सुर्खियों में आईं मुस्लिम महिला डॉक्टर नुसरत परवीन ने अभी तक नौकरी ज्वाइन नहीं की है। आज ज्वाइनिंग का आखिर दिन है। इससे पहले चर्चा थी कि शनिवार को वे पटना सदर PMC में ज्वाइन करेंगी। उनके पास अब चंद घंटे बाकी हैं।

हिजाब विवाद से चर्चा में आईं मुस्लिम डॉक्टर नुसरत परवीन के पास नौकरी ज्वाइन करने के चंद घंटे बाकी हैं। उन्हें आज (शनिवार) को पटना सदर के सबलपुर PHC में नियुक्त होना है। शाम 6 बजे के बाद ज्वाइनिंग नहीं होगी। नियुक्ति का आज आखिरी दिन है। जानकारी के मुताबिक पहले उनका मेडिकल होगा, इसके बाद राज्य स्वास्थ्य समिति जाकर पेपर का वेरिफिकेशन कराना होगा। उसके बाद पटना सदर के पीएचसी में ज्वाइनिंग होगी। हालांकि अभी तक उनके ज्वाइन करने की कोई सूचना नहीं आई है।

वहीं इस मामले पर सिविल सर्जन अविनाश कुमार सिंह ने कहा कि दोपहर 2 बजे तक उन्होंने जॉइन नहीं किया है। अगर वे यहां आती तो उनका डॉक्यूमेंट लेकर लेटर इशू करते। फिर वे अपना काम करती। आज 6 बजे तक जॉइनिंग हो सकती है। अगर वे आज ज्वाइन नहीं करती हैं, तो फिर स्वास्थ्य विभाग पर निर्भर करेगा कि उनको दोबारा मौका दे या नहीं। मगर हमारे स्तर से आज आखिरी दिन है।