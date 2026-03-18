मस्जिद और कब्रिस्तान की जमीन पर बनेगा हाईवे, वक्फ ट्रिब्यूनल के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक

समस्तीपुर जिले में मस्जिद और कब्रिस्तान की जमीन पर हाईवे बनाने का रास्ता साफ हो गया है। पटना हाईकोर्ट ने बिहार राज्य वक्फ ट्रिब्यूनल के आदेश को पलट दिया है। वक्फ ट्रिब्यूनल ने एनएचएआई के उस जमीन अधिग्रहण पर रोक लगा दी थी, जिस पर आमस-दरभंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य होना है।

बिहार के समस्तीपुर जिले में मस्जिद और कब्रिस्तान की जमीन पर हाईवे बनाया जाएगा। पटना हाईकोर्ट ने इसका रास्ता साफ कर दिया है। दरअसल, बिहार राज्य वक्फ ट्रिब्यूनल ने इस पर रोक लगा दी थी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। अदालत ने मंगलवार को फैसला सुनाते हुए वक्फ ट्रिब्यूनल के आदेश को रद्द कर दिया। हाईकोर्ट का कहना है कि यह मामला वक्फ ट्रिब्यूनल के क्षेत्राधिकार से बाहर है।

पटना हाई कोर्ट के जस्टिस विवेक चौधरी ने कहा कि वक्फ ट्रिब्यूनल ने मस्जिद और कब्रिस्तान के तौर पर दर्ज जमीनों पर अधिग्रहण और निर्माण कार्य पर रोक लगाकर अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन किया है। ट्रिब्यूनल को इस तरह की रोक लगाने वाला आदेश जारी करने का कोई अधिकार नहीं है। अदालत ने इसे कानून के विपरीत बताया।

दरअसल, वक्फ ट्रिब्यूनल ने 15 मई, 2025 को आदेश जारी कर कई जमीनों पर निर्माण कार्य पर रोक लगा दी थी। ट्रिब्यूनल ने हवाला दिया था कि इन जमीनों का अधिग्रहण वक्फ अधिनियम, 1995 के अनुसार नहीं था। NHAI ने इस आदेश को अदालत में चुनौती दी थी। एनएचएआई ने दलील दी कि नेशनल हाईवे अधिनियम, 1956 में सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए जमीन अधिग्रहण का एक पूरा तंत्र बना हुआ है। ऐसे में वक्फ ट्रिब्यूनल को जमीन अधिग्रहण पर रोक लगाने का कोई अधिकार नहीं है।

पटना हाईकोर्ट एनएचएआई की दलील से सहमत हुआ। अदालत ने फैसला सुनाया कि हाईवे बनाने के लिए जमीन अधिग्रहण करने हेतु नेशनल हाईवे अधिनियम अपने आप में एक संपूर्ण संहिता है। वक्फ अधिनियम, 1995 की दारा 91 वक्फ बोर्ड की जमीनों के अधिग्रहण से रोक नहीं सकती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस प्रावधान के तहत केवल वक्फ बोर्ड को नोटिस देना जरूरी होता है, ताकि वह मुआवजे की प्रक्रिया में शामिल हो सके।

हाईकोर्ट ने इस तरह के पूर्व के आदेशों पर भी संज्ञान लिया और ट्रिब्यूनल द्वारा लगाई गई रोक के आदेशों को व्यावहारिक रूप से निष्प्रभावी बना दिया।

आमस-दरभंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण का रास्ता साफ पटना हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद आमस-दरभंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य में आ रही अड़चन दूर हो गई है। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए एनएचएआई ने समस्तीपुर जिले के शाहपुर और मोहिउद्दीनपुर में मस्जिद और कब्रिस्तान की जमीन का अधिग्रहण किया गया था।

इसी अधिग्रहण को बिहार राज्य वक्फ ट्रिब्यूनल में चुनौती दी गई थी। इसके बाद ट्रिब्यूनल ने जमीन अधिग्रहण पर रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट द्वारा आदेश पलटने के बाद अब एक्सप्रेसवे की राह आसान हो गई है।

आमस-दरभंगा एक्सप्रेस वे बिहार का पहला एक्सेस-कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड हाईवे है। यह गयाजी के आमस से शुरू होकर दरभंगा जिले में एनएच-27 पर खत्म होगा। 189 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे से उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच आवागमन सुलभ हो सकेगा। यह एक्सप्रेसवे गयाजी, औरंगाबाद, पटना, जहानाबाद, वैशाली, समस्तीपुर और दरभंगा जिले से होकर गुजरेगा।