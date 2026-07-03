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VIDEO: प्रेमी से नाराज यूपी की युवती का हाई वोल्टेज ड्रामा, मोबाइल टावर पर चढ़ मचाया हंगामा

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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दो दिनों से प्रेमी के घर पर धरना दे रही यूपी की युवती शुक्रवार की सुबह मोबाइल टावर पर चढ़ गई। उसका दावा है कि युवक ने उसके साथ लव मैरिज किया, काफी दिनों तक पत्नी की तरह रखा और अब छोड़ना चाहता है।

बिहार के बेतिया में एक प्रेमिका का हाई वोल्टेज ड्रामा शुक्रवार को देखने को मिला। घटना बगहा शहर के वार्ड संख्या-9 की है। दो दिनों से प्रेमी के घर पर धरना दे रही यूपी की युवती शुक्रवार की सुबह मोबाइल टावर पर चढ़ गई। उसका दावा है कि युवक ने उसके साथ लव मैरिज किया, काफी दिनों तक पत्नी की तरह रखा और अब छोड़ना चाहता है। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने उसे सुरक्षित नीचे उतारा

घटना सूचना इलाके में जंगल की आग की तरह फैल गई और देखते- देखते टावर के पास लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। सूचना मिलते ही पटखौली थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। पटखौली पुलिस युवती को सुरक्षित थाने लाई। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है।

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बताया जाता है कि युवती उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले की रहने वाली है, जबकि युवक पटखौली थाना क्षेत्र के मंगलपुर औसानी गांव का निवासी है। दोनों की मुलाकात सिकंदराबाद में रहने के दौरान हुई थी। सिकंदराबाद में एक निजी कंपनी में दोनों साथ काम कर रहे थे। इसी दौरान सामान्य परिचय दोस्ती में बदल गई जो धीरे-धीरे प्रेम संबंध में तब्दील हो गया। कुछ दिनों बाद दोनों ने प्रेम विवाह कर लिया।

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युवती का कहना है कि शादी के बाद वह युवक के साथ रहने लगी। कुछ महीने बाद युवक अपने घर आ गया। यहां पहुंचकर युवक ने अपनी प्रेमिका से बातचीत करना बंद कर दिया। थक हारकर युवती अपने घर महाराजगंज पहुंची और वहां से युवक का पता लगाते-लगाते उसके घर बगहा तक आ पहुंची। युवक अब उसे अपने साथ रखने से इनकार कर रहा है।

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बताया जाता है कि युवती दो दिनों से युवक के घर के आसपास रहकर उससे बातचीत का प्रयास कर रही थी। जब कोई समाधान नहीं निकला तो शुक्रवार की सुबह वह मोबाइल टावर पर चढ़ गई और ऊपर से ही शोर मचाने लगी। युवती के टावर पर चढ़ते ही खलबली मच गई। आसपास लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना मिलने पर पटखौली थाना अध्यक्ष उत्पल कांत पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। काफी मशक्कत और समझा बुझाकर के बाद युवती को सुरक्षित नीचे उतारा गया।

पटखौली थानाध्यक्ष ने बताया कि युवती पूरी तरह सुरक्षित है तथा दोनों पक्षों से पूछताछ की जा रही है। मामले की जांच के बाद आगे की आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दोनों पक्षों की काउन्सलिंग किया जा रहा है। युवती के माता-पिता को बुलाया जा रहा है। दोनों पक्षों को साथ बैठकार मामले का हल निकालने का प्रयास किया जा रहा है।

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Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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