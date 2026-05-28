हाईप्रोफाइल ठेकेदार रिशु श्री गिरफ्तार, 68 करोड़ की संपत्ति अटैच; टेंडर माफिया की IAS लॉबी में भी पैठ
पटना के हाईप्रोफाइल ठेकेदार रिशु श्री को एसयूवी ने गिरफ्तार कर लिया है। बुधवार को उसके ठिकाने के सवा किलो सोना-चांदी और हीरा के साथ लाखों कैश बरामद किए गए थे। कई आईएएस अधिकारियों से उसका करीबी संबंध है जिन्हें रिशु ने अनुचित लाभ पहुंचाया।
Tender Mafia Rushu Shree Arrested: विशेष निगरानी इकाई (एसवीयू) ने पटना के टेंडर माफिया ठेकेदार रिशु श्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार के दर्ज मामले में पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया है। इकाई के वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि रिशु श्री को जेल भेजा जाएगा। जरूरत पड़ने पर न्यायालय से रिमांड लेकर उससे पूछताछ की जा सकती है। गौरतलब है कि एसवीयू ने बुधवार को रिशु श्री के पटना स्थित आवासीय परिसर की जांच की थी। इस दौरान उसके घर से करीब 2 करोड़ रुपये का सोना, ढाई लाख नगद और 61 सेल डीड के पेपर बरामद हुए थे।
एसवीयू के एडीजी पंकज दराद ने उसकी गिरफ्तारी की पुष्टि की है। खबर है कि उसकी 68 करोड़ की संपत्ति अटैच करने की तैयारी की जा रही है। 9 परसेंट कमीशन पर सरकारी टेंडर मैनेज करने के रैकेट को खंगाला जा रहा है। इस प्रकरण में कई आईएएस अधिकारी रडार पर हैं जिन्हें रिशुश्री ने करोड़ों का अनुचित लाभ पहुंचाया। निगरानी टीम उससे पूछताछ कर रही है। माना जा रहा है कि आज ही न्यायालय में पेश करके उसे जेल भेजा जा सकता है।
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लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें