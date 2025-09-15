highest population of generation z in bihar being discussed after nepal crisis बिहार में जेन जी आबादी सबसे ज्यादा, नेपाल में उथल-पुथल के बाद चर्चा में यह पीढ़ी; कौन है जेन जेड, Bihar Hindi News - Hindustan
बिहार में जेन जी आबादी सबसे ज्यादा, नेपाल में उथल-पुथल के बाद चर्चा में यह पीढ़ी; कौन है जेन जेड

Nishant Nandan हिन्दुस्तान, पटनाMon, 15 Sep 2025 09:19 AM
इन दिनों जेनरेशन जेड (जेन जी) चर्चा में है। पिछले दिनों नेपाल में राजनीतिक उथल-पुथल के केंद्र में युवा पीढ़ी रही। इंडिया इन पिक्सल्स के अनुसार, भारत में लगभग 37.7 करोड़ आबादी जेन जेड है, जो देश की आबादी का लगभग 27-28% हिस्सा है। बिहार (32%) में सबसे ज्यादा आबादी इसकी है।

कौन है जेन जेड

जेन जेड (जेनरेशन जेड का संक्षिप्त रूप) 1997 से 2012 के बीच पैदा हुई पीढ़ी को बताता है। ये बहुत कम उम्र से ही इंटरनेट, स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के साथ बड़े हुए हैं।

जेन जेड के प्रमुख गुण

1. डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म (इंस्टाग्राम, यूट्यूब) के साथ बेहद सहज

2. ऑनलाइन संस्कृतियों और विचारों से यह पीढ़ी परिचित है

3. रील-मीम्स जैसी छोटे वीडियो पसंद और यह लोग लिखित सामग्री से ज्यादा दिखने वाले कंटेंट को तरजीह देते हैं।

दक्षिण से ज्यादा उत्तर में अधिक युवा

दक्षिण भारत के राज्यों के मुकाबले उत्तर भारत के राज्यों में जेन जेड आबादी अधिक है। दक्षिण में तेलंगाना (24.8%) सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। सबसे कम केरल में 24.8% जेन जी हैं।

शीर्ष पांच में झारखंड और उत्तर प्रदेश शामिल

आंकड़ों के अनुसार, शीर्ष पांच में बिहार के बाद झारखंड और उत्तर प्रदेश राज्य शामिल हैं, जहां जेन जेड आबादी क्रमश: 30.7 और 30% है। सूची में जम्मू-कश्मीर (30.8%) दूसरे स्थान पर है।