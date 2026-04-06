वैशाली में युवती का हाईवोल्टेज ड्रामा, प्रेमी से शादी के लिए 1.32 लाख वोल्ट बिजली टावर पर चढ़ गई
युवती मोबाइल लेकर टावर के टॉप पर जाकर बिजली के तार के पास ऐंगल पर बैठ गई है। मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुटी हुई है। महनार समेत कई थानों की पुलिस मौके पर तैनात है।
Bihar News: बिहार में ऊंचे टावर वाला इश्क इन दिनों जोरों पर है। वैशाली के महनार में प्रेमी से शादी की जिद पर अड़ी युवती ने पूरे इलाके की बत्ती गुल कर दिया है। वह एक लाख 32 हजार वोल्ट वाले हाईटेंशन लाइन के टावर पर चढ़ गई है। युवती मोबाइल लेकर टावर के टॉप पर जाकर बिजली के तार के पास ऐंगल पर बैठ गई है। मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुटी हुई है। उसकी जान की खतरे को देखते हुए लाइन काट दिया गया है।
महनार समेत कई थानों की पुलिस मौके पर तैनात है। एसडीएम नीरज कुमार भी घटना स्थल पर पहुंच गए हैं। मोबाइल पर एसडीएम उसे समझा रहे हैं वह मौके पर लड़के को बुलाकर वहीं शादी कराने की जिद पर अड़ी है। सोमवार को सीवान में भी एक युवती मोबाइल टावर पर चढ़ गई।
घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोगों की भारी भीड़ मौके पर जुट गई। लोग युवती को नीचे उतरने के लिए समझाने में जुटे हैं। सहदेई बुजुर्ग थाना क्षेत्र के झुरुखिया के पास एनटीपीसी बाढ़ से उतर प्रदेश जाने वाली बिजली के हाई टेंशन तार के टावर है। युवती अपनी प्रेमी से शादी करने की जिद पर अड़ी है। जब लोगों की नजर युवती पर पड़ी तो देखते ही देखते मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई।
घटना की सूचना मिलने पर बिजली विभाग की टीम एवं महनार एसडीओ नीरज कुमार, सहदेई थाना के पुलिस पदाधिकारी ध्रुव सिंह भी मौके पर पहुंच गए। उसे समझाने बुझाने का प्रयास किया गया लेकिन युवती नहीं मानी। समाचार लिखे जाने तक युवती टावर के बिल्कुल ऊपर बैठी हुई थी।
बताया गया कि युवती की जिद है कि जब तक उसकी शादी उसके प्रेमी से नहीं होगी वह नीचे नहीं उतरेगी। उसके परिवार वाले इस शादी के लिए तैयार नहीं हैं। प्रेशर बनाने के लिए उसने यह कदम उठाया है। हाईटेंशन टावर पर चढ़ने की वजह से स्थिति काफी संवेदनशील बनी हुई है। युवती अपने प्रेमी से शादी की जिद पर अड़ी है और इसी कारण उसने यह कदम उठाया है। फिलहाल पुलिस और परिजन मौके पर मौजूद हैं और उसे सुरक्षित नीचे उतारने के प्रयास किया जा रहा है।
इससे पहले मुजफ्फरपुर में फिल्म शोले वाला ड्रामा देखने को मिला। एक युवक अपनी प्रेमिका से शादी के लिए करीब 300 फीट उंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गया। गर्लफ्रेंड से शादी कराने का आश्वासन देकर काफी मशक्कत के बाद उसे उतारा जा सका। इस दौरान करीब चार घंटे तक भीड़ जुटी रही और पुलिस के अधिकारी हलकान रहे।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें