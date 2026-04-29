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प्रेमी की शादी में पंजाब से आई प्रेमिका का हाई वोल्टेज ड्रामा; लव, सेक्स, धोखा की नई कहानी

Apr 29, 2026 09:10 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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युवती एक साल से लिव-इन रिलेशनशिप में अजीत के साथ थी। अजीत ने उसे पत्नी की तरह रखा और उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाता रहा। अपनी बहन की शादी के बहाने पूरा परिवार चुपके से बिहार भाग आया।

प्रेमी की शादी में पंजाब से आई प्रेमिका का हाई वोल्टेज ड्रामा; लव, सेक्स, धोखा की नई कहानी

Girlfriend High Voltage Drama at Boyfriend Wedding: बिहार के सीवान में पंजाब से आई एक युवती ने ड्रामा मचा दिया। जिले के मैरवा थाना क्षेत्र के छेनी छापर गांव में एक युवक के तिलक के बाद उसकी प्रेमिका बुधवार को उसके घर पहुंच गई। युवती ने प्रेमी के घर के सामने जमकर हंगामा किया। लुधियाना की युवती ने प्रेमी युवक के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने की बात कही है। आरोप लगाया सीवान के युवक अजीत दूबे ने पूरे परिवार की मिलीभगत से प्यार और शादी के झांसे में लेकर फिजिकल रिलेशन बनाया। पुलिस ने उसके प्रेमी को हिरासत में ले लिया है।

जानकारी के अनुसार, छेनी छापर निवासी युवक लुधियाना की एक निजी कंपनी में काम करता था। इसी दौरान इसकी मुलाकात लुधियाना निवासी युवती से हुई। धीरे-धीरे दोनों की दोस्ती के बाद प्यार हो गया। युवती का आरोप है कि अजीत ने उससे शादी का वादा किया था। इसके बाद वे पिछले एक साल से लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। अजीत ने उसे पत्नी की तरह रखा और उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाता रहा। अपनी बहन की शादी के बहाने पूरा परिवार चुपके से बिहार भाग आया। अजीत दूसरी लड़की से शादी करने वाला था जिसकी भनक उसकी प्रेमिका को मिल गई और वह पंजाब से अकेले लुधियाना से सीवान पहुंचकर अजीत के रिश्तेदारों के सामने उसकी मां, बहन, पिता पर गंभीर आरोप लगाए। सूचना मिलने पर पुलिस भी पहुंच गई।

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दरअसल युवक कुछ समय पहले अपने गांव आ गया और परिजनों के दबाव में दूसरी जगह शादी को तैयार हो गया। इस दौरान युवती के पूछने पर अपनी बहन की शादी होने की बात कही। 28 अप्रैल को युवक का तिलक समारोह हुआ था। इसकी सूचना प्रेमिका अंजली को मिल गई। इसके बाद वह बुधवार सुबह नौ बजे सीधे अजीत के दरवाजे पर पहुंच गई। घर पर शादी का माहौल देख युवती ने हंगामा शुरू कर दिया। ​करीब एक घंटे तक चले इस हाई वोल्टेज ड्रामे के दौरान युवती ने खूब हो हल्ला किया। पुलिस को फोन कर मामले की जानकारी दी। इस दौरान युवती ने गांव के एक कुएं में कूदकर जान देने का प्रयास भी किया।

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मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों और ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए बचा लिया। युवती अपनी शादी युवक से करने की बात कह रही थी। मैरवा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी युवक को हिरासत में लेकर थाने ले आई। पुलिस के द्वारा दोनों पक्षों को समझा-बुझाकर मामले को शांत कराने का प्रयास किया जा रहा है। इस संबंध में थानाध्यक्ष राहुल कुमार ने बताया कि युवक और युवती दोनों पुलिस की अभिरक्षा में हैं। मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल युवती की ओर से लिखित आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। लिखित शिकायत मिलने पर प्राथमिकी दर्ज होगी।

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(सीवान से अरुण कुमार की रिपोर्ट)

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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