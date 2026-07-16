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बहन बोली- फाड़ दूंगी, भाई चिल्लाया- यहीं गाड़ दूंगा; लव मैरीज में भारी बवाल, भैंस भी बिक गई

By Sudhir Kumar
लाइव हिन्दुस्तान
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समस्तीपुर के नगर थाना क्षेत्र में स्थित थानेश्वर मंदिर में बुधवार की शाम एक प्रेमी युगल शादी करने पहुंचे। दूल्हे के परिजनों ने बवाल कर दिया।

बहन बोली- फाड़ दूंगी, भाई चिल्लाया- यहीं गाड़ दूंगा; लव मैरीज में भारी बवाल, भैंस भी बिक गई

Love Marriage High Voltage Drama: फाड़ दूंगी, गाड़ दूंगा, भैंस बिक गई जैसे जुमलों का किसी शादी समारोह से क्या ताल्लुक हो सकता है, समझ से परे की बात है। बिहार के समस्तीपुर में एक शादी के दौरान यह सबकुछ हुआ। एक युवक ने दूसरी जाति की युवती से लव मैरीज क्या किया तो मंडप में ही बवाल हो गया। परिजनों के साथ दूल्हे की बहन शादी रोकने आ गई तो दूल्हे ने भी मोर्चा खोल दिया। मौके पर पुलिस पहुंची तो सब शांत हुए। पता चला कि लड़के को अपनी चहेती लड़की के साथ मंदिर में शादी करने के लिए भैंस बेचना पड़ा।

जानकारी के मुताबिक समस्तीपुर के नगर थाना क्षेत्र में स्थित थानेश्वर मंदिर में बुधवार की शाम एक प्रेमी युगल शादी करने पहुंचे। पंडित जी की मौजूदगी में विधि विधान से शादी की रस्में संपन्न हो गईं। माहौल बहुत खुशनुमा था। लेकिन, इसी बीच युवक के परिजनों को इसकी खबर मिल गई। दौड़े भागे दूल्हे का पूरा परिवार मंदिर में पहुंच गया। आते ही दूल्हे की बहन ने दुल्हन को डांटना शुरू कर दिया क्योंकि, भाई उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। लड़की दूसरी जाति से है। बहन और परिवार के लोग इसका विरोध करने लगी कि उस लड़की की शादी इस परिवार में नहीं हो सकती। इसी बीच मौके का फायदा उठाकर कुछ लोगों ने दूल्हे को पीट दिया।

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शादी को लेकर बहन और भाई के बीच मंदिर में शुरु हुआ झगड़ा मंदिर से सड़क पर पहुंच गया। बहन काफी गुस्से में आ गई। दुल्हन को डांटने लगी कि मेरे भाई के साथ शादी की तो फाड़ कर रख दूंगी। दूल्हे से यह बात सहन नहीं हुई। वह दोनों के बीच में आ गया। बोला कि मेरी पत्नी को छू दिया तो यहीं गाड़ दूंगा। दोनों के बीच बकझक होने लगी। वहां मौजूद लोगों ने इस वाकये का वीडियो बना लिया जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

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सड़क पर हंगामे की सूचना पुलिस को मिल गई। मौके पर पहुंचे पुलिस पदाधिकारी और जवानों ने दोनों पक्षों को अलग किया। उन्हें समझा बुझाकर मामले को शांत कराया गया। पुलिस का कहना है कि पारिवारिक मामला है, किसी पक्ष से आवेदन दिया जाता है तो पुलिस कार्रवाई करेगी। दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि शांति और सौहार्द कायम रहे। थानाध्यक्ष ने बताया कि पुलिस पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। अब तक किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली है।

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Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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