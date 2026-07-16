बहन बोली- फाड़ दूंगी, भाई चिल्लाया- यहीं गाड़ दूंगा; लव मैरीज में भारी बवाल, भैंस भी बिक गई

समस्तीपुर के नगर थाना क्षेत्र में स्थित थानेश्वर मंदिर में बुधवार की शाम एक प्रेमी युगल शादी करने पहुंचे। दूल्हे के परिजनों ने बवाल कर दिया।

Love Marriage High Voltage Drama: फाड़ दूंगी, गाड़ दूंगा, भैंस बिक गई जैसे जुमलों का किसी शादी समारोह से क्या ताल्लुक हो सकता है, समझ से परे की बात है। बिहार के समस्तीपुर में एक शादी के दौरान यह सबकुछ हुआ। एक युवक ने दूसरी जाति की युवती से लव मैरीज क्या किया तो मंडप में ही बवाल हो गया। परिजनों के साथ दूल्हे की बहन शादी रोकने आ गई तो दूल्हे ने भी मोर्चा खोल दिया। मौके पर पुलिस पहुंची तो सब शांत हुए। पता चला कि लड़के को अपनी चहेती लड़की के साथ मंदिर में शादी करने के लिए भैंस बेचना पड़ा।

जानकारी के मुताबिक समस्तीपुर के नगर थाना क्षेत्र में स्थित थानेश्वर मंदिर में बुधवार की शाम एक प्रेमी युगल शादी करने पहुंचे। पंडित जी की मौजूदगी में विधि विधान से शादी की रस्में संपन्न हो गईं। माहौल बहुत खुशनुमा था। लेकिन, इसी बीच युवक के परिजनों को इसकी खबर मिल गई। दौड़े भागे दूल्हे का पूरा परिवार मंदिर में पहुंच गया। आते ही दूल्हे की बहन ने दुल्हन को डांटना शुरू कर दिया क्योंकि, भाई उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। लड़की दूसरी जाति से है। बहन और परिवार के लोग इसका विरोध करने लगी कि उस लड़की की शादी इस परिवार में नहीं हो सकती। इसी बीच मौके का फायदा उठाकर कुछ लोगों ने दूल्हे को पीट दिया।

शादी को लेकर बहन और भाई के बीच मंदिर में शुरु हुआ झगड़ा मंदिर से सड़क पर पहुंच गया। बहन काफी गुस्से में आ गई। दुल्हन को डांटने लगी कि मेरे भाई के साथ शादी की तो फाड़ कर रख दूंगी। दूल्हे से यह बात सहन नहीं हुई। वह दोनों के बीच में आ गया। बोला कि मेरी पत्नी को छू दिया तो यहीं गाड़ दूंगा। दोनों के बीच बकझक होने लगी। वहां मौजूद लोगों ने इस वाकये का वीडियो बना लिया जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।