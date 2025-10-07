गया में हाईवोल्टेज ड्रामा! हाईटेंशन तार पर झूलता रहा शख्स, कई फीट ऊपर से खेत में गिरा और फिर...
गया जिले के कोंच प्रखंड के दौलतपुर गांव में 55 वर्षीय लाल दास एक बिजली टावर पर चढ़ गए। और फिर हाईटेंशन तार पर लटक गए। इस दौरान लोगों ने उनसे उतरने को कहा लेकिन वो नहीं माने इस दौरान पकड़ ढीली होने पर पानी भरे खेत में गिर गए। इस दौरान बाल-बाल जान बच गई। घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
गया जिले के कोंच प्रखंड के केर पंचायत अंतर्गत दौलतपुर में उस वक्त अफरातफरी मच गई। जब 55 साल के लाल दास बिजली टावर पर चढ़ गए। लोगों ने उन्होने नीचे उतरने को कहा, लेकिन वो नीचे आने इंकार करते रहे। लाल दास को मनाने का दौर कई घंटों चला लेकिन वो टावर से नहीं उतरे बल्कि हाईटेंशन तार पर लटक गए।
घटना की सूचना मिलने पर कोंच थाना पुलिस और बिजली विभाग की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस और बिजली विभाग के अधिकारी देवी लाल दास को सुरक्षित नीचे उतारने का प्रयास किया। सभी नाकाफी साबित हुए। इस दौरान ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। इस बीच जब लाल दास की पकड़ ढीली पड़ी तो वो कई फीट ऊपर से खेत में गिर गए।
पानी भरा होने के चलते उनकी जान बाल-बाल बच गई। घायल अवस्था में ग्रामीणों ने उन्हें टिकारी अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई। बताया जा रहा है कि लाल दास के पुत्र बाहर काम करते हैं। कुछ दिनों के लिए घर आए थे और अपनी मां को साथ लेकर वापस चले गए। इसके बाद देवी लाल दास घर पर अकेले रह गए थे। बताया जा रहा है कि वो कथित तौर पर मानसिक रूप से परेशान चल रहे थे।