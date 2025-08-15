पूर्णिया कोर्ट में मिया बीवी का हाईवोल्टेज ड्रामा, केस के डेट पर आए पति को पीटते हुए खीच ले गई पत्नी

शादी के बाद एक साल वैवाहिक जीवन ठीक से चला लेकिन उसके बाद दोनों के बीच विवाद होना शुरू हो गया। लड़की पक्ष का आरोप है कि पति और ससुर शराबी हैं।

बिहार के पूर्णिया सिविल कोर्ट में उस समय अजीबोगरीब स्थिति बन गई जब कुटुंब न्यायालय में केस के डेट पर पहुंचे पति-पत्नी के बीच मल्ल युद्ध शुरू हो गया। पत्नी और उसके मायके वाले पति को पीटने लगे और सब मिलकर युवक को गाड़ी में बैठाकर अपने साथ ले गए। पत्नी का आरोप है कि पति ने गुजरात में दूसरी शादी कर ली है और उसे छोड़ना चाहता है। इधर पति के वकील ने बताया कि पत्नी ने जीवन को नरक बनाकर रख दिया है। इस वजह से फैमिली कोर्ट में केस दर्ज कराया गया है।

पूर्णिया कोर्ट परिसर में गुरुवार को पति-पत्नी के बीच हाईवोल्टेज देखने के लिए भीड़ लग गई। दोनों के परिजन भी मौके पर मौजूद थे। जानकारी के मुताबिक पूर्णिया के सरसी थाना क्षेत्र के रहने वाले एक युवक की शादी मरंगा थाना क्षेत्र के उफरेल इलाके की एक युवती से हुई थी। शादी के बाद एक साल वैवाहिक जीवन ठीक से चला लेकिन उसके बाद दोनों के बीच विवाद होना शुरू हो गया। लड़की पक्ष का आरोप है कि पति और ससुर शराबी हैं। तंग आकर पत्नी अपने मायके चली गई। वहीं, लड़के पक्ष के वकील का कहना हैं कि युवक ने अपने दांपत्य जीवन बहाल करने के लिए पुलिस परिवार केंद्र में आवेदन दिया है। उस पर सुनवाई चल रही है। इसी बीच पत्नी और उसके मायके वालों ने मारपीट की घटना को अंजाम दिया।