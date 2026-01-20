बिहार में स्मार्ट मीटर में 'हाईटेक' सेंधमारी; चिप और रिमोट से बिजली चोरी का खेल, अब 35 लाख का जुर्माना

संक्षेप: नालंदा में स्मार्ट मीटर से रिमोट और चिप लगाकर बिजली चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। नूरसराय के कश्मीरीचक और मंडाछ गांव में छापेमारी कर दो उपभोक्ताओं से रिमोट और छेड़छाड़ किए गए मीटर जब्त किए गए। दोनों पर करीब 35 लाख रुपये का जुर्माना और एफआईआर दर्ज की गई है।

बिजली विभाग डाल-डाल, तो बिजली चोर पात-पात। विभाग ने चोरी रोकने के लिए स्मार्ट मीटर लगाए, तो शातिरों ने उसमें भी ‘हाईटेक’ सेंधमारी कर दी। नालंदा में रिमोट और चिप से बिजली चोरी करने के रैकेट का खुलासा हुआ है। नूरसराय के कश्मीरीचक और मंडाछ गांवों में दो उपभोक्ताओं के यहां छापेमारी कर विभाग ने मीटर में लगी चिप और रिमोट जब्त किया है। दोनों पर कुल मिलाकर करीब 35 लाख रुपये के जुर्माने के साथ ही एफआईआर कराई गई है। इससे पहले पटना के गौरीचक में 26 दिसम्बर 2024 को आटा चक्की संचालक को रिमोट से बिजली चोरी करते पकड़ा गया था। उस पर साढ़े पांच लाख का जुर्माना किया गया था।

सोमवार को एसडीओ अश्विनी कुमार के नेतृत्व में विभाग की टीम नूरसराय के कश्मीरीचक में छापेमारी करने गई। गांव निवासी उपेन्द्र प्रसाद आटा चक्की और तेल मिल चलाते हैं। उनके परिसर में लगे मीटर की जांच की गयी, तो निर्धारित लोड से बिजली खपत काफी कम पायी गयी। आशंका होने पर कर्मियों द्वारा बारीकी से जांच की गयी। पता चला कि सील को खोलकर छेड़छाड़ की गयी है। मौके पर से एक रिमोट भी मिला। इसी बीच घर वाले आसपास के लोगों को बुलाकर विरोध करने लगे तो छापमेमारी टीम रिमोट लेकर वापस लौट गयी।

दोबारा छापेमारी के बाद खुला भेद बिहारशरीफ ग्रामीण डिविजन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रूपक कुमार ने बताया कि शाम को पदाधिकारियों और पुलिस टीम के साथ वे खुद कश्मीरीचक गये। उपेन्द्र प्रसाद के औद्योगिक क्षेत्र में लगे मीटर की जांच की गयी तो चिप लगाकर रिमोट से बिजली चोरी का खुलासा हुआ है। 10 किलोवाट का कनेक्शन लिया गया था। जबकि, मीटर में बिजली की खपत शून्य पाया गया। इसके लिए उपभोक्ता पर सात लाख 80 हजार 762 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। मीटर और रिमोट को जब्त कर लिया गया है।

कम बिजली खपत पर फंसी गर्दन इससे पहले 9 जनवरी को नूरसराय थाना के ही मंडाछ गांव निवासी ओमप्रकाश शर्मा के औद्योगिक क्षेत्र में लगे स्मार्ट मीटर चिप लगाकर रिमोट से बिजली चोरी करने का खुलासा किया गया था। मामले में उपभोक्ता पर 27 लाख 25 हजार 651 रुपए का जुर्माना लगाया गया। बिहारशरीफ शहरी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर विकास कुमार ने बताया कि पुलिस टीम के साथ उन्होंने उपभोक्ता के स्मार्ट मीटर की जांच की गयी थी। 15 किलोवाट का कनेक्शन लिया गया था। जबकि, जांच में 40 किलोवाट लोड पाया गया। मीटर की बारीकी से जांच में चिप लगी मिली और रिमोट भी जब्त किया गया।