तेज रफ्तार एसयूवी 20 फीट गहरे गड्ढे में गिरी; 3 लोगों की मौत, नालंदा में दर्दनाक हादसा

नालंदा में हुए दर्दनाक हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार एसयूवी 20 फीट गहरे गड्ढे मेंं गिर गई। पानी में दम घुटने से 3 लोगों की मौत होगी। जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है।

बिहार के नालंदा जिले में रविवार को सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गाड़ी से ड्राइवर का नियंत्रण खो गया। जिसके चलते एसयूवी (क्रेटा) 20 फीट गहरे पानी से भरे गड्ढे में गिर गई। पानी में दम घुटने से तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि एक शख्स घायल है। जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक गाड़ी की स्पीड काफी तेज थी। करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटा थी।

रात में घटी घटना का पता रविवार सुबह चला। जब ग्रामीणों ने पानी में शवों को तैरते हुए देखा। जिसके बाद घटना की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने जेसीबी की मदद से कार को गड्ढे से निकाला। ग्रामीणों की मदद से शवों को बाहर निकाला गया। घायल युवक की हालत भी नाजुक बनी हुई है। मृतकों की पहचान सरमेरा थाना क्षेत्र के मोती बिगहा गांव निवासी अरविंद पासवान, महमदपुर निवासी पवन कुमार, शेखपुरा जिला के शेखोपुर सराय के अस्थाना निवासी सन्नी राज को तौर पर हुई है।