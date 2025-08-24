High speed SUV fell into a 20 feet deep pit 3 people died tragic accident in Nalanda तेज रफ्तार एसयूवी 20 फीट गहरे गड्ढे में गिरी; 3 लोगों की मौत, नालंदा में दर्दनाक हादसा, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsHigh speed SUV fell into a 20 feet deep pit 3 people died tragic accident in Nalanda

तेज रफ्तार एसयूवी 20 फीट गहरे गड्ढे में गिरी; 3 लोगों की मौत, नालंदा में दर्दनाक हादसा

नालंदा में हुए दर्दनाक हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार एसयूवी 20 फीट गहरे गड्ढे मेंं गिर गई। पानी में दम घुटने से 3 लोगों की मौत होगी। जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। 

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, नालंदाSun, 24 Aug 2025 06:25 PM
share Share
Follow Us on
तेज रफ्तार एसयूवी 20 फीट गहरे गड्ढे में गिरी; 3 लोगों की मौत, नालंदा में दर्दनाक हादसा

बिहार के नालंदा जिले में रविवार को सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गाड़ी से ड्राइवर का नियंत्रण खो गया। जिसके चलते एसयूवी (क्रेटा) 20 फीट गहरे पानी से भरे गड्ढे में गिर गई। पानी में दम घुटने से तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि एक शख्स घायल है। जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक गाड़ी की स्पीड काफी तेज थी। करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटा थी।

रात में घटी घटना का पता रविवार सुबह चला। जब ग्रामीणों ने पानी में शवों को तैरते हुए देखा। जिसके बाद घटना की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने जेसीबी की मदद से कार को गड्ढे से निकाला। ग्रामीणों की मदद से शवों को बाहर निकाला गया। घायल युवक की हालत भी नाजुक बनी हुई है। मृतकों की पहचान सरमेरा थाना क्षेत्र के मोती बिगहा गांव निवासी अरविंद पासवान, महमदपुर निवासी पवन कुमार, शेखपुरा जिला के शेखोपुर सराय के अस्थाना निवासी सन्नी राज को तौर पर हुई है।

ये भी पढ़ें:स्कूल से लौट रहे दो छात्र डैम में डूबे; नहाने के दौरान फिसले, गया में हादसा
ये भी पढ़ें:छपरा में एक ही परिवार के 3 लोगों की डूबने से मौत, पटना में 2 युवक गंगा में बहे

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नालंदा जिले के रहुई थाना के भेंडा गांव के पास बिहटा-सरमेरा मार्ग पर हुई कार दुर्घटना में तीन लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने दरभंगा जिले के घनश्यामपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत कमला नदी में नहाने के दौरान चार बच्चियों की डूबने से हुई मौत पर शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने डूबने के इस हादसे में मृत सभी लोगों के परिजनों को चार-चार लाख रुपये अविलंब अनुग्रह अनुदान देने का निर्देश दिया है।