ओवरब्रिज से रेलवे ट्रैक पर गिरा तेज रफ्तार लोडेड ट्रक, गरीबरथ एक्सप्रेस बाल-बाल बची

संक्षेप: मुजफ्फरपुर के बुढ़वल जंक्शन के पास रामनगर-फतेहपुर ओवरब्रिज पर तेज रफ्तार लोडेड डंपर अनियंत्रित होकर रेलिंग तोड़ते हुए अप लाइन ट्रैक पर जा गिरा। इस दौरान बगल से गरीब रथ एक्सप्रेस गुजर रही थी। ट्रक का कुछ मलबा जी-2 कोच पर गिरा।

बिहार के मुजफ्फरपुर में अमृतसर-सहरसा 12204 गरीब रथ एक्सप्रेस बुढ़वल के पास हादसे का शिकार होने से बच गई। रात नौ बजे बुढ़वल जंक्शन के पास रामनगर-फतेहपुर ओवरब्रिज पर तेज रफ्तार लोडेड डंपर अनियंत्रित होकर रेलिंग तोड़ते हुए अप लाइन ट्रैक पर जा गिरा। इस दौरान बगल से गुजर रही थी गरीब रथ एक्सप्रेस, ट्रक का कुछ मलबा जी-2 कोच पर गिरा। जिससे कोई नुकसान नहीं हुआ, ट्रक अगर ट्रेन पर गिरती तो बड़ा हादसा हो सकता था। कार्रवाई करते हुए ट्रक ड्राइवर के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है।

इससे यह ट्रेन आठ घंटे विलंब से चल रही है। आज सुबह पांच बजे के बदले यह ट्रेन दोपहर एक बजे के बाद आने की संभावना है। अन्य कई ट्रेनों का परिचालन भी प्रभावित हुआ है। बताया गया है कि बुधवार रात करीब 9:10 बजे बुढ़वल जंक्शन के पास रामनगर-फतेहपुर ओवरब्रिज पर तेज रफ्तार लोडेड डंपर अनियंत्रित होकर रेलिंग तोड़ते हुए अप लाइन ट्रैक पर जा गिरा। इस दौरान बगल से गरीब रथ एक्सप्रेस गुजर रही थी। ट्रक का कुछ मलबा जी-2 कोच पर गिरा। जिससे कोई नुकसान नहीं हुआ, ट्रक अगर ट्रेन पर गिरती तो बड़ा हादसा हो सकता था।

ओएचई तार टूटने से बिजली चली गई और बगल से गुजर रही अमृतसर-सहरसा गरीब रथ एक्सप्रेस (12204) मौके पर पहुंची तो अचानक ब्रेक लगने से रुक गई। पुल का मलबा ट्रेन की जी-2 बोगी पर गिरा, टूटे हुए पुल का कुछ हिस्सा ट्रेन से टकराया लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ, तेज आवास से यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई, लेकिन कोई यात्री घायल नहीं हुआ।