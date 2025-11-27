Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar Newshigh speed loaded truck falls from overbridge on railway track Garib Rath Express accident averted
ओवरब्रिज से रेलवे ट्रैक पर गिरा तेज रफ्तार लोडेड ट्रक, गरीबरथ एक्सप्रेस बाल-बाल बची

संक्षेप:

मुजफ्फरपुर के बुढ़वल जंक्शन के पास रामनगर-फतेहपुर ओवरब्रिज पर तेज रफ्तार लोडेड डंपर अनियंत्रित होकर रेलिंग तोड़ते हुए अप लाइन ट्रैक पर जा गिरा। इस दौरान बगल से गरीब रथ एक्सप्रेस गुजर रही थी। ट्रक का कुछ मलबा जी-2 कोच पर गिरा।

Thu, 27 Nov 2025 11:56 AMSudhir Kumar हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
बिहार के मुजफ्फरपुर में अमृतसर-सहरसा 12204 गरीब रथ एक्सप्रेस बुढ़वल के पास हादसे का शिकार होने से बच गई। रात नौ बजे बुढ़वल जंक्शन के पास रामनगर-फतेहपुर ओवरब्रिज पर तेज रफ्तार लोडेड डंपर अनियंत्रित होकर रेलिंग तोड़ते हुए अप लाइन ट्रैक पर जा गिरा। इस दौरान बगल से गुजर रही थी गरीब रथ एक्सप्रेस, ट्रक का कुछ मलबा जी-2 कोच पर गिरा। जिससे कोई नुकसान नहीं हुआ, ट्रक अगर ट्रेन पर गिरती तो बड़ा हादसा हो सकता था। कार्रवाई करते हुए ट्रक ड्राइवर के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है।

इससे यह ट्रेन आठ घंटे विलंब से चल रही है। आज सुबह पांच बजे के बदले यह ट्रेन दोपहर एक बजे के बाद आने की संभावना है। अन्य कई ट्रेनों का परिचालन भी प्रभावित हुआ है। बताया गया है कि बुधवार रात करीब 9:10 बजे बुढ़वल जंक्शन के पास रामनगर-फतेहपुर ओवरब्रिज पर तेज रफ्तार लोडेड डंपर अनियंत्रित होकर रेलिंग तोड़ते हुए अप लाइन ट्रैक पर जा गिरा। इस दौरान बगल से गरीब रथ एक्सप्रेस गुजर रही थी। ट्रक का कुछ मलबा जी-2 कोच पर गिरा। जिससे कोई नुकसान नहीं हुआ, ट्रक अगर ट्रेन पर गिरती तो बड़ा हादसा हो सकता था।

ओएचई तार टूटने से बिजली चली गई और बगल से गुजर रही अमृतसर-सहरसा गरीब रथ एक्सप्रेस (12204) मौके पर पहुंची तो अचानक ब्रेक लगने से रुक गई। पुल का मलबा ट्रेन की जी-2 बोगी पर गिरा, टूटे हुए पुल का कुछ हिस्सा ट्रेन से टकराया लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ, तेज आवास से यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई, लेकिन कोई यात्री घायल नहीं हुआ।

हादसे के बाद रे प्रशासन एक्टिव हो गयी। तुरंत क्रेन बुलाकर ट्रक हटाया और दो घंटे में ट्रैक बहाल कर दिया। इस दौरान गरीब रथ सहित कई ट्रेनें प्रभावित रहीं। ट्रक ड्राइवर की लापरवाही के लिए मुकदमा दर्ज किया गया है। रेल पुलिस ने कहा है कि उसकी तलाश की जा रही है। ट्रक के मलवे को जब्त कर लिया गया है। ट्रक मालिक की पहचान की जा रही है।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
