ओवरब्रिज से रेलवे ट्रैक पर गिरा तेज रफ्तार लोडेड ट्रक, गरीबरथ एक्सप्रेस बाल-बाल बची
बिहार के मुजफ्फरपुर में अमृतसर-सहरसा 12204 गरीब रथ एक्सप्रेस बुढ़वल के पास हादसे का शिकार होने से बच गई। रात नौ बजे बुढ़वल जंक्शन के पास रामनगर-फतेहपुर ओवरब्रिज पर तेज रफ्तार लोडेड डंपर अनियंत्रित होकर रेलिंग तोड़ते हुए अप लाइन ट्रैक पर जा गिरा। इस दौरान बगल से गुजर रही थी गरीब रथ एक्सप्रेस, ट्रक का कुछ मलबा जी-2 कोच पर गिरा। जिससे कोई नुकसान नहीं हुआ, ट्रक अगर ट्रेन पर गिरती तो बड़ा हादसा हो सकता था। कार्रवाई करते हुए ट्रक ड्राइवर के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है।
ओएचई तार टूटने से बिजली चली गई और बगल से गुजर रही अमृतसर-सहरसा गरीब रथ एक्सप्रेस (12204) मौके पर पहुंची तो अचानक ब्रेक लगने से रुक गई। पुल का मलबा ट्रेन की जी-2 बोगी पर गिरा, टूटे हुए पुल का कुछ हिस्सा ट्रेन से टकराया लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ, तेज आवास से यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई, लेकिन कोई यात्री घायल नहीं हुआ।
हादसे के बाद रे प्रशासन एक्टिव हो गयी। तुरंत क्रेन बुलाकर ट्रक हटाया और दो घंटे में ट्रैक बहाल कर दिया। इस दौरान गरीब रथ सहित कई ट्रेनें प्रभावित रहीं। ट्रक ड्राइवर की लापरवाही के लिए मुकदमा दर्ज किया गया है। रेल पुलिस ने कहा है कि उसकी तलाश की जा रही है। ट्रक के मलवे को जब्त कर लिया गया है। ट्रक मालिक की पहचान की जा रही है।