बिहार में हाईप्रोफाइल हनीट्रैप: मुजफ्फरपुर की कोचिंग संचालिका ने पटना के डॉक्टर से ऐंठे 2 करोड़ रुपये
मुजफ्फरपुर में कोचिंग सेंटर चलाने वाली एक महिला ने पटना के एक डॉक्टर को हनीट्रैप में फंसा दिया। महिला ने अपने पति के साथ मिलकर डॉक्टर से 2 करोड़ से ज्यादा रुपये ऐंठ लिए। डॉक्टर की पत्नी ने पटना के राजीव नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
बिहार में एक हाईप्रोफाइल हनीट्रैप कांड सामने आया है। मुजफ्फरपुर की रहने वाली एक कोचिंग संचालिका महिला ने पटना के एक डॉक्टर से दोस्ती की। फिर उसे बलात्कार के झूठे केस में फंसाने और परिजन की हत्या की धमकी देकर 2.03 करोड़ रुपये ऐंठ लिए। इतनी रकम मिलने के बाद भी आरोपी महिला की पैसों की भूख शांत नहीं हुई। उसने 10 लाख रुपये की और मांग कर दी। जब पीड़ित डॉक्टर के घर वालों को इसकी जानकारी मिली, तो उनकी पत्नी ने पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
आरोपी महिला मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा इलाके में रहती है और कोचिंग सेंटर चलाती है। पटना के राजीव नगर थाने में आरोपी महिला, उसके पति समेत चार लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज हुई है। पीड़ित डॉक्टर राजीव नगर थाना क्षेत्र के खाजपुरा इलाके में रहते हैं।
डॉक्टर की पत्नी ने पुलिस को दी लिखित शिकायत में बताया कि मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा में कोचिंग संस्थान चलाने वाली महिला ने उनके पति से दोस्ती की। बाद में दोनों के बीच व्हाट्सएप पर बात होने लगी। इसी बीच 2024 में कोचिंग संचालिका ने मां के इलाज के नाम पर डॉक्टर से 20 हजार रुपये की मदद मांगी।
इसके बाद अलग-अलग बहाने बनाकर उसने पांच लाख रुपये और ले लिए। फिर महिला ने मिठनपुरा में कोचिंग खोलने के लिए 10 लाख मांगे। उसने जल्द रुपये लौटाने का भरोसा दिया। विश्वास में आकर डॉक्टर ने उसे 10 लाख भी दे दिए।
डॉक्टर को मुजफ्फरपुर बुलाकर धमकाया
शिकायत के अनुसार, नवंबर 2025 में कोचिंग संचालिका और उसके पति ने मुजफ्फरपुर स्थित अपने कार्यालय के पास डॉक्टर को बुलाया। महिला ने वहां एक पुरानी सेल्फी दिखाकर डॉक्टर को धमकी दी कि यदि उसे और रुपये नहीं दिए तो वह रेप का केस कर देगी। आरोप है कि डॉक्टर के परिजनों की हत्या की धमकी भी दी गई।
3 बैंक खातों से ट्रांसफर किए कुल 2.03 करोड़ रुपये
फिर डॉक्टर ने प्रतिष्ठा और नौकरी चली जाने के डर से आईसीआईसीआई बैंक, पीएनबी और बैंक ऑफ इंडिया के खातों से कुल 2.03 करोड़ रुपये कोचिंग संचालिका और उसके पति को दे दिए। साथ ही आरोपियों ने दबाव बनाकर डॉक्टर से स्टांप पेपर पर लिखित घोषणा पत्र बनवा लिया कि अब तक दिए गए रुपये वह वापस नहीं मांगेंगे।
कभी सुसाइड करने तो कभी केस करने की धमकी दे रही
इसके बावजूद महिला की ओर से रुपये की मांग की जाती रही। आरोप है कि कोचिंग संचालिका कभी आत्महत्या करने तो कभी दुष्कर्म का केस करने की धमकी देकर डॉक्टर पर दबाव बना रही थी। इसकी जानकारी मिलने के बाद डॉक्टर की पत्नी ने राजीव नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। थानाध्यक्ष ओमकार नाथ राय ने बताया कि पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।