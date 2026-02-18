नीट छात्रा मौत में बड़े लोग, पुलिस पर भारी प्रेशर; प्रशांत किशोर का बड़ा बयान- CBI ठीक से जांच करे
प्रशांत किशोर ने कहा कि जहानाबाद की नीट छात्रा मौत कांड में बड़े लोग हैं। पुलिस पर काफी दबाव है। मामले की जांच में लीपापोती के प्रयास को जन सुराज बर्दाश्त नहीं करेगा।
जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने जहानाबाद की नीट छात्रा मौत मामले में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस कांड में बड़े लोग हैं। पुलिस पर काफी दबाव है। मामले की जांच में लीपापोती के प्रयास को जन सुराज बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि सीबीआई निष्पक्षता के साथ कांड की जांच करे। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि चुनाव में भले ही हार हो गई पर जन सुराज अपने सामाजिक-राजनैतिक दायित्वों से पीछे नहीं हटेगी।
प्रशांत किशोर बुधवार को छपरा दौरे पर थे। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि नीट छात्रा की संदेहास्पद मौत मामले में सबसे पहले जन सुराज कार्यकर्ताओं ने पहल की। सरकार ने इसे आत्महत्या का मामला बताकर दबा दिया था। लेकिन मामला उठाया गया तो पुलिस पदाधिकारियों पर कार्रवाई हुई। इतना तो तय हो गया कि छात्रा के साथ गलत हुआ था। पहले इस बात से ही इनकार किया जा रहा था।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें