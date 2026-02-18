नीट छात्रा मौत में बड़े लोग, पुलिस पर भारी प्रेशर; प्रशांत किशोर का बड़ा बयान- CBI ठीक से जांच करे

Hindustan Hindi News
Feb 18, 2026 08:25 pm IST Sudhir Kumar
प्रशांत किशोर ने कहा कि जहानाबाद की नीट छात्रा मौत कांड में बड़े लोग हैं। पुलिस पर काफी दबाव है। मामले की जांच में लीपापोती के प्रयास को जन सुराज बर्दाश्त नहीं करेगा।

जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने जहानाबाद की नीट छात्रा मौत मामले में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस कांड में बड़े लोग हैं। पुलिस पर काफी दबाव है। मामले की जांच में लीपापोती के प्रयास को जन सुराज बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि सीबीआई निष्पक्षता के साथ कांड की जांच करे। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि चुनाव में भले ही हार हो गई पर जन सुराज अपने सामाजिक-राजनैतिक दायित्वों से पीछे नहीं हटेगी।

प्रशांत किशोर बुधवार को छपरा दौरे पर थे। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि नीट छात्रा की संदेहास्पद मौत मामले में सबसे पहले जन सुराज कार्यकर्ताओं ने पहल की। सरकार ने इसे आत्महत्या का मामला बताकर दबा दिया था। लेकिन मामला उठाया गया तो पुलिस पदाधिकारियों पर कार्रवाई हुई। इतना तो तय हो गया कि छात्रा के साथ गलत हुआ था। पहले इस बात से ही इनकार किया जा रहा था।

