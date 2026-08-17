बिहार में टीचर ट्रांसफर पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, कहा- जो शिक्षक जहां पोस्टेड हैं, अभी वहीं रहेंगे
पटना हाईकोर्ट ने बिहार में सरप्लस शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए कहा कि जो टीचर अभी जहां पोस्टेड हैं, वो वहीं पर बने रहेंगे। अदालत ने सरकार से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। बिहार में टीचर ट्रांसफर के पहले चरण में सरप्लस शिक्षकों का ही तबादला किया जा रहा है।
बिहार में चल रही शिक्षकों के तबादलों की प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने अगले आदेश तक रोक लगा दी है। स्कूलों में सरप्लस शिक्षक बताकर उनका ट्रांसफर फिलहाल नहीं किया जाएगा। अदालत ने सम्राट चौधरी सरकार से इस मामले पर जवाब-तलब भी किया है। पटना हाईकोर्ट ने सोमवार को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि जो शिक्षक अभी जिस स्कूल में पोस्टेड हैं, अभी वे वहीं पर बने रहेंगे। उनका तबादला नहीं होगा। बता दें कि शिक्षा विभाग टीचर ट्रांसफर के पहले चरण में सरप्लस शिक्षकों का समायोजन के तहत तबादला कर रहा है। इसके लिए शिक्षकों से आवेदन भी ले लिए गए हैं।
पटना हाईकोर्ट के जस्टिस न्यायमूर्ति अजीत कुमार ने नरेंद्र कुमार नंद एवं अन्य की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया। कोर्ट को बताया गया कि स्कूलों में सरप्लस शिक्षक होने के आधार पर शिक्षकों के ट्रांसफर करने में कई विसंगतियां हैं। इस प्रक्रिया से बड़ी संख्या में प्रभावित शिक्षकों को मानसिक और आर्थिक परेशानी झेलनी पड़ रही है। सरप्लस तय करने और शिक्षकों को नए स्कूलों में पदस्थापित करने की व्यवस्था पारदर्शी नहीं है और उसमें मनमानेपन की गुंजाइश है।
ट्रांसफर की प्रक्रिया पर सवाल
याचिका में यह भी कहा गया कि ट्रांसफर के कारण कई शिक्षकों को दूर-दराज के इलाकों में भेजा जा रहा है। इससे पढ़ाई के साथ-साथ उनके पारिवारिक जीवन पर भी असर पड़ रहा है। याचिकाकर्ताओं ने टीचर ट्रांसफर प्रक्रिया में अपनाए जा रहे मानकों पर भी सवाल उठाए हैं।
सरकार से 4 सप्ताह में मांगा जवाब
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने फिलहाल किसी भी शिक्षक का तबादला नहीं करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को इस संबंध में 4 सप्ताह के भीतर विस्तृत जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। तब तक सरप्लस टीचर का ट्रांसफर नहीं हो सकेगा।
29 जुलाई को शुरू हुई टीचर ट्रांसफर की प्रक्रिया
बिहार के सरकारी स्कूलों में तैनात शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया बीते 29 जुलाई को शुरू हुई थी। शिक्षा विभाग ने पहले चरण में स्कूलों में सरप्लस शिक्षकों से तबादले के आवेदन मांगे। पिछले दिनों शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा था कि समायोजन प्रक्रिया के तहत 73151 टीचर ने ट्रांसफर के लिए आवेदन दिया। स्कूलों में सरप्लस शिक्षकों की संख्या 1 लाख से अधिक है। शिक्षा विभाग इनके तबादले और नई पोस्टिंग की लिस्ट तैयार करने में जुटा हुआ है। हालांकि, अब हाईकोर्ट की रोक लगने से यह प्रक्रिया अधर में लटक गई है।
शिक्षा विभाग का कहना है कि बिहार में टीचर ट्रांसफर की पूरी प्रक्रिया को अगली प्रक्रिया आगामी 31 अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाएगा। शिक्षकों का चरणबद्ध तरीके से ट्रांसफर किया जा रहा है। सरप्लस और म्युचुअल ट्रांसफर होने के बाद 17 सितंबर से सामान्य तबादले के लिए शिक्षकों से आवेदन लिए जाएंगे। हालांकि, सरप्लस टीचर के ट्रांसफर पर रोक लगने के बाद अब सामान्य शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया में भी देरी के आसार नजर आ रहे हैं।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।