Hindi NewsBihar NewsHigh Court judge upheld death penalty in triple murder case citing Mahabharata story
महाभारत की कहानी सुना जज ने बरकरार रखी फांसी की सजा, ट्रिपल मर्डर में HC का फैसला

महाभारत की कहानी सुना जज ने बरकरार रखी फांसी की सजा, ट्रिपल मर्डर में HC का फैसला

संक्षेप:

रोहतास में 2021 के ट्रिपल मर्डर केस के दो दोषियों को फांसी की सजा को पटना हाईकोर्ट ने बरकरार रखा है। जमीन विवाद में हुए इस हत्याकांड को अदालत ने महाभारत की कहानी से जोड़कर दुर्लभतम केस में से एक बताया।

Jan 28, 2026 09:34 pm ISTJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
पटना हाईकोर्ट के जज ने महाभारत की कहानी का जिक्र करते हुए ट्रिपल मर्डर केस के दोषियों की फांसी की सजा बरकरार रखी है। बिहार के रोहतास जिले में साढ़े 4 साल पहले हुए ट्रिपल मर्डर केस के दो दोषियों को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। उच्च न्यायालय के जज ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि इस केस को देखकर महाभारत की कहानी याद आ गई, जिसमें कौरवों ने जमीन और सत्ता के लिए अपने ही रिश्तेदारों का खून बहाया था।

पटना हाईकोर्ट के जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद और जस्टिस सौरेंद्र पांडे की बेंच ने मामले की सुनवाई के बाद 67 पेज का फैसला सुनाया। यह हत्याकांड 13 जुलाई 2021 का है, जिसमें जमीन विवाद के चलते एक पिता और उनके दो बेटों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। 2 मई 2024 को रोहतास के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने दो सहोदर भाइयों अनिल और सोनल सिंह को तिहरे हत्याकांड में दोषी करार दिया था। फिर 9 मई, 2024 को उन्हें मौत की सजा सुनाई गई थी।

क्या है पूरा मामला

रोहतास जिले के खुदराव गांव निवासी विजय सिंह और उनके बेटे दीपक एवं राकेश सिंह का पट्टेदारों से जमीन को लेकर विवाद हो गया था। वारदात की शाम आरोपी अजय सिंह, सोनल सिंह और अमन सिंह ने तीनों पिता-पुत्रों पर लाठी-डंडों और तलवार से हमला कर दिया था। आरोपियों ने उनके शरीर पर हथियार से कई वार किए। विजय सिंह की पत्नी शकुंतला देवी ने आस-पड़ोस के लोगों से मदद की गुहार लगाई, लेकिन कोई उन्हें बचाने नहीं आया।

हमले में पति और दोनों बेटों के बुरी तरह जख्मी होने पर उसने पुलिस को सूचना दी। पुलिस की मदद से तीनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था।

अदालत ने क्या कहा?

पटना हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि इस केस को देखने पर महाभारत की याद आती है, जो एक कहानी है। चचेरे भाइयों के बीच जमीन और सत्ता को लेकर विनाशकारी संघर्ष हुआ था। कौरव ही आक्रमणकारी थे, जिन्होंने अपने रिश्तेदारों को मारने का प्रयास किया था। संपत्ति हड़पने या साम्राज्य की सत्ता हथियाने के लिए महाभारत हुआ था। महाभारत की कहानी हमें केवल एक ही बात की ओर ले जाती है, जिसका अंत काफी दुखद हुआ।

जज ने कहा कि उसी तरह हमलावरों ने न केवल तीन लोगों की जान ली, बल्कि उनकी घर की महिलाओं की मौत की भी वजह बने, जिन्होंने अपने प्रियजन को कोने के बाद अपनी जान गंवा दी। परिवार में अब उकने रोते-बिलखते बच्चे ही रह गए। हाईकोर्ट ने इसे दुर्लभतम मामलों में से एक बताया और दोनों दोषियों की फांसी की सजा को बरकरार रखने का फैसला सुनाया।

(पटना से विधि संवाददाता की रिपोर्ट)

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
