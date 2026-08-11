पप्पू यादव की सुरक्षा बढ़ाने की मांग पर हाईकोर्ट का फैसला, केंद्र सरकार से अतिरिक्त पीएसओ देने को कहा

पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की सुरक्षा बढ़ाने की मांग वाली याचिका का दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई कर निपटारा कर दिया। अदालत ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि जब तक सांसद की सुरक्षा बढ़ाने के आवेदन पर फैसला नहीं हो जाता, तब तक उन्हें अतिरिक्त पीएसओ मुहैया कराया जाए।

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से पप्पू यादव को अतिरिक्त पीएसओ देने को कहा (File Photo by Santosh Kumar/ Hindustan Times)

बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव की सुरक्षा बढ़ाने की मांग वाली याचिका पर मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि सांसद को तत्काल अतिरिक्त पीएसओ (पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर) मुहैया कराया जाए। साथ ही उनकी सुरक्षा बढ़ाने की मांग वाले प्रस्ताव पर भी विचार किया जाए। नीट पेपर लीक और श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के खिलाफ संसद भवन परिसर में प्रदर्शन के बाद पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी मिली थी। इसके बाद सासंद ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए आवेदन दिया था।

केंद्र सरकार का वकील आशीष दीक्षित ने हाईकोर्ट में कहा कि पप्पू यादव के आवेदन पर गृह मंत्रालय विचार कर रहा है। 3 सप्ताह के भीतर इस पर फैसला ले लिया जाएगा। इसके बाद, पप्पू यादव के वकील ने कहा कि अगर सांसद को तुरंत अतिरिक्त सुरक्षा मुहैया करा दी जाती है, तो वह इस याचिका को आगे नहीं बढ़ाएंगे।

पप्पू यादव की याचिका का निपटारा दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि जब तक पप्पू यादव की सुरक्षा बढ़ाने की मांग वाले आवेदन पर फैसला नहीं हो जाता, तब तक सरकार उन्हें अतिरिक्त पीएसओ उपलब्ध कराए। अदालत ने इसी के साथ पप्पू यादव की रिट याचिका का निपटारा कर दिया। हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर याचिकाकर्ता अपने आवेदन पर लिए गए फैसले से संतुष्ट नहीं होता, तो वह उचित कानूनी उपाय करने के लिए स्वतंत्र है।

पप्पू यादव की वाई श्रेणी सुरक्षा बिहार तक ही सीमित पूर्णिया सांसद ने हाईकोर्ट में सोमवार को रिट याचिका लगाते हुए दिल्ली समेत देश भर में सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की थी। उन्होंने अपनी याचिका में कहा कि अभी जो वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है, वो बिहार तक ही सीमित है। इस कारण जब वह दिल्ली में होते हैं या संसदीय कर्तव्यों को निभाते हुए देश भर में यात्रा करते हैं तो उन्हें वैसी सुरक्षा नहीं मिल पाती।

पप्पू यादव ने याचिका में कहा था कि बीते 29 जुलाई के बाद उनकी जान का खतरा काफी बढ़ गया। उस दिन उनकी आधिकारिक वेबसाइट के जरिए उन्हें और उनके परिवार के सदस्यों को विस्फोटक से उड़ाने की धमकी मिली थी। उन्होंने दिल्ली पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई और पूरे देश में सुरक्षा कवर मुहैया कराने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को आवेदन दिया।

याचिका में यह भी आरोप लगाया गया कि नई दिल्ली के पंडारा रोड पर पप्पू यादव की पत्नी एवं कांग्रेस की राज्यसभा सांसद रंजीता रंजन के सरकारी आवास के बाहर 10-15 लोग जमा हो गए थे। उन्होंने नारे लगाते हुए पप्पू यादव को बाहर लाने की मांग की, ताकि उन्हें जान से मारा जा सके।

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हुआ था हमला पप्पू यादव का दावा है कि पिछले सप्ताह नई दिल्ली में सरकारी आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन पर हमला हुआ था। सांसद पर चप्पल फेंकी गई। हमलावरों के पास चाकू होने का भी दावा किया गया। हमले के दौरान बीच बचाव करने आए सांसद के मीडिया कन्वीनर और सुरक्षाकर्मी चोटें आई थीं। इस संबंध में 3 अगस्त को तिलक मार्ग पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की गई।

पप्पू यादव का कहना है कि पुलिस ने हमलावरों को हिरासत में लिया था, अगले दिन ही उन्हें पर्सनल बॉन्ड पर रिहा कर दिया गया। बाद में आरोपियों ने मीडिया के सामने ऐसे बयान दिए जिससे संकेत मिलता है कि वह ऐसी हरकत दोबारा कर सकते हैं।

भगवा वेश धारण कर संसद में किया था चढ़ावा चोरी का नाटक बता दें कि बीते 31 जुलाई को संसद भवन परिसर में विपक्ष के सांसदों ने अयोध्या स्थित राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी के मामले पर नाटक करते हुए प्रदर्श किया था। इस दौरान पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने भगवा वेश धारण कर पुजारी बने थे। वह संसद भवन के मकर द्वार के बाहर दान पेटी लेकर बैठे थे। फिर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत अन्य विपक्षी सांसदों ने दान पेटी में पैसे डालने का नाटक किया। फिर पप्पू यादव ने पैसे अपनी जेब में डालकर यह दिखाने की कोशिश की कि राम मंदिर का चढ़ावा चुराया गया है।

पप्पू यादव के इस नाटक पर देश भर में सियासी हंगामा मच गया। विश्व हिंदू परिषद समेत अन्य संगठनों ने इस पर आपत्ति जताई। कई संतों ने भी पप्पू यादव पर भगवा वेश का अपमान करार दिया।