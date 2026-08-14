15 अगस्त पर पूरे बिहार में हाई अलर्ट; सभी आईजी, डीआईजी, एसपी को पटना से क्या ऑर्डर मिला?

पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, धार्मिक स्थल सहित भीड़ भाड़ वाले बाजार और संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती होगी।

Independence Day 2026: बिहार पुलिस मुख्यालय ने स्वतंत्रता दिवस को लेकर सभी जिलों को अलर्ट किया है। केंद्र और राज्य की खुफिया एजेंसियों से मिले इनपुट को देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने जोन व क्षेत्र में तैनात आईजी, डीआईजी समेत सभी जिलों के एसपी, एसएसपी और रेल पुलिस को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं।

मुख्यालय के निर्देश पर रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, धार्मिक स्थल सहित भीड़ भाड़ वाले बाजार और संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती होगी। इसके लिए केंद्रीय बल सहित बी-सैप, रिजर्व जिला पुलिस और होमगार्ड की अतिरिक्त टुकड़ियां पटना सहित संवेदनशील जिलों में भेजी गयी हैं। शनिवार को स्वतंत्रता दिवस है। सभी जिलों में प्रभारी मंत्री झंडोत्तोलन करेंगे।

मुख्यालय ने वरीय पुलिस पदाधिकारियों को सार्वजनिक गश्ती बढ़ाने और उसकी निगरानी के निर्देश दिए गये हैं। सीसीटीवी से भी लगातार निगरानी रखी जायेगी। प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर सादे वेश में पुलिसकर्मी तैनात होंगे। पुलिस मुख्यालय सूत्रों के मुताबिक आतंकी और उग्रवादी धमकियों के मद्देनजर भारत-नेपाल सीमा से जुड़े और पूर्व में उग्रवाद प्रभावित रहे जिलों के एसपी को विशेष चौकसी बरतने को कहा गया है।

गांधी मैदान में दंडाधिकारी तैनात रहेंगे बिहार पुलिस ने पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान सहित सभी राजकीय समारोह स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रखने के निर्देश दिए हैं। समारोह स्थलों पर त्रि-स्तरीय सुरक्षा घेरा रहेगा। आसपास के क्षेत्रों और प्रवेश मार्गों पर कड़ी निगरानी रखी जायेगी। मैदान के अंदर और बाहर दंडाधिकारियों तथा पुलिस बल की तैनाती की जायेगी।

क्या बोले अधिकारी? स्वतंत्रता दिवस को लेकर एहतियातन पुलिस चौकसी बढ़ाई गई है। पुलिस पदाधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गये हैं। भारत-नेपाल सीमा, रेलवे सहित सार्वजनिक स्थलों पर पुलिस की गश्ती व कड़ी निगरानी रहेगी। -केएस अनुपम, एडीजी (विधि व्यवस्था)

पटना में ड्रोन से होगी निगरानी, सुरक्षा सख्त स्वतंत्रता दिवस पर ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित होने वाले मुख्य राजकीय समारोह की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। समारोह की ड्रोन से निगरानी की जाएगी। गुरुवार को गांधी मैदान में दंडाधिकारियों व पुलिस पदाधिकारियों की संयुक्त ब्रीफिंग के दौरान प्रमंडलीय आयुक्त मयंक वरवड़े ने कहा कि 15 अगस्त का मुख्य समारोह पूरे उत्साह के साथ मनाया जाएगा। सभी कार्यक्रम निर्धारित समय पर और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हों, इसके लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

1500 से ज्यादा पुलिस बल की तैनाती गांधी मैदान और आसपास के इलाके में कड़े सुरक्षा प्रबंध किए हैं। क्षेत्र में 1500 से ज्यादा पुलिस बल की तैनाती की गई है। गांधी मैदान को चार सेक्टर में बांट कर सुरक्षा व्यवस्था की गई। गांधी मैदान के अंदर एक अस्थायी पुलिस थाना बनाया गया है। इसमें एसएचओ सहित 24 पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। बीते एक हफ्ते से कर्मी चौकसी बरत रहे हैं। क्षेत्र में लगातार गश्त की जा रही है। सीसीटीवी कैमरों से भी इलाके में चप्पे-चप्पे पर नजर रखी जा रही है।