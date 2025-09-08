Heroin consignment worth Rs 2 crore 70 lakh recovered in Buxar 5 smugglers including husband and wife arrested बक्सर में 2.70 करोड़ की हेरोइन की खेप बरामद, पति-पत्नी समेत 5 तस्कर गिरफ्तार, Bihar Hindi News - Hindustan
बक्सर में 2.70 करोड़ की हेरोइन की खेप बरामद, पति-पत्नी समेत 5 तस्कर गिरफ्तार

बक्सर में 2 करोड़ 70 लाख की हेरोइन के साथ पुलिस ने पांच तस्करों को गिरफ्तार किया है। जिसमें पति-पत्नी भी शामिल हैं। गुप्त सूचना पर एसआईटी का गठन कर छापेमारी की कार्रवाई की गई। इस सिलसिले में पुलिस ने डुमरांव,कोरानसराय थाना में नामजद एफआईआर दर्ज की है।

sandeep हिन्दुस्तान, हमारे प्रतिनिधि, डुमरांव/बक्सरMon, 8 Sep 2025 10:16 PM
बक्सर जिल में अब तक की सबसे बड़ी हेरोइन की खेप बरामद हुई है। दक्षिण टोला, एकौनी और कोरानसराय में सोमवार को पुलिस ने छापेमारी कर 2 करोड़ 70 लाख रुपये मूल्य की हेरोइन बरामद की है। इस मामले में पुलिस ने पति-पत्नी समेत पांच तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। डुमरांव एसडीपीओ पोलस्त कुमार ने बताया कि थाना क्षेत्र के दक्षिण टोला में हेरोइन बेचने की गुप्त सूचना पर एसआईटी का गठन कर छापेमारी की गई।

छापेमारी के दौरान दक्षिण टोला निवासी उमेश राय और उसके पुत्र राजेश कुमार राय को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार पिता-पुत्र की निशानदेही पर एकौनी गांव में छापेमारी की गई। दोनों जगहों से ढाई लाख रुपए मूल्य की हेरोइन, एक कार और अन्य सामान बरामद किये गये। इसी क्रम में पुलिस ने कोरानसराय थाना क्षेत्र के केसठ नहर रोड चिमनी से कोरानसराय के रानीबाग निवासी पिंटू यादव उर्फ विवेक यादव को गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तार धंधेबाज के पास से पुलिस ने 20 लाख रुपये मूल्य की हेरोइन बरामद की। इस सिलसिले में पुलिस ने डुमरांव और कोरानसराय थाना में नामजद एफआईआर दर्ज की है।