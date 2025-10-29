यहां नीतीश हैं, वहां मोदी, सीएम या पीएम की सीट खाली नहीं; अमित शाह ने कर दिया साफ

संक्षेप: भाजपा नेता एवं गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार विधानसभा चुनाव के बीच स्पष्ट किया कि बिहार में सीएम और देश में पीएम पद की वैकेंसी नहीं है। उन्होंने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार हैं और दिल्ली में नरेंद्र मोदी बैठे हैं।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के समस्तीपुर जिले की रोसड़ा एवं दरभंगा जिले की अलीनगर विधानसभा सीट पर बुधवार को चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते हुए विपक्ष पर तीखे हमले किए। एनडीए के सीएम कैंडिडेट पर उठाए जा रहे सवालों के बीच शाह ने कहा कि सीएम या पीएम की वैकेंसी नहीं है। बिहार में नीतीश कुमार हैं और दिल्ली में नरेंद्र मोदी हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

अमित शाह ने अलीनगर में भाजपा प्रत्याशी मैथिली ठाकुर के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार के नाम पर मुहर लगाई। उन्होंने कहा, "लालू अपने बेटे (तेजस्वी यादव) को सीएम, सोनिया अपने बेटे (राहुल गांधी) को पीएम बनाना चाहती हैं। मगर सीएम या पीएम की कोई भी सीट खाली नहीं है। यहां (बिहार) नीतीश बैठे हैं और वहां(दिल्ली में) मोदी हैं।" शाह ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस ने जगजीवन राम को पीएम बनने से रोका था।

14 नवंबर को साफ हो जाएगा लालू-राहुल का सूपड़ा : अमित शाह वहीं, रोसड़ा के जननायक कर्पूरी स्टेडियम में केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि यह चुनाव विधायक चुनने या मुख्यमंत्री बनाने का नहीं, बल्कि बिहार को जंगलराज से बचाने का चुनाव है। एनडीए के ‘पांच पांडवों’ की जीत सुनिश्चित है। 14 नवंबर को लालू-राहुल का सूपड़ा साफ होने वाला है। गृह मंत्री ने कहा कि दरभंगा में एम्स का निर्माण कराया गया। तीन करोड़ बिहारवासियों को 5 लाख रुपये तक मुफ्त इलाज की सुविधा दी। मिथिला में आईटी पार्क की स्थापना का काम शुरू हुआ और समस्तीपुर में जल्द ही बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बनने जा रहा है। उन्होंने कहा कि एनडीए का उद्देश्य बिहार को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाना है।