Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsHere Nitish Kumar there Narendra Modi no vacancy for CM PM clears Amit Shah
यहां नीतीश हैं, वहां मोदी, सीएम या पीएम की सीट खाली नहीं; अमित शाह ने कर दिया साफ

यहां नीतीश हैं, वहां मोदी, सीएम या पीएम की सीट खाली नहीं; अमित शाह ने कर दिया साफ

संक्षेप: भाजपा नेता एवं गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार विधानसभा चुनाव के बीच स्पष्ट किया कि बिहार में सीएम और देश में पीएम पद की वैकेंसी नहीं है। उन्होंने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार हैं और दिल्ली में नरेंद्र मोदी बैठे हैं।

Wed, 29 Oct 2025 08:21 PMJayesh Jetawat हिन्दुस्तान टीम, समस्तीपुर/दरभंगा
share Share
Follow Us on

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के समस्तीपुर जिले की रोसड़ा एवं दरभंगा जिले की अलीनगर विधानसभा सीट पर बुधवार को चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते हुए विपक्ष पर तीखे हमले किए। एनडीए के सीएम कैंडिडेट पर उठाए जा रहे सवालों के बीच शाह ने कहा कि सीएम या पीएम की वैकेंसी नहीं है। बिहार में नीतीश कुमार हैं और दिल्ली में नरेंद्र मोदी हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

अमित शाह ने अलीनगर में भाजपा प्रत्याशी मैथिली ठाकुर के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार के नाम पर मुहर लगाई। उन्होंने कहा, "लालू अपने बेटे (तेजस्वी यादव) को सीएम, सोनिया अपने बेटे (राहुल गांधी) को पीएम बनाना चाहती हैं। मगर सीएम या पीएम की कोई भी सीट खाली नहीं है। यहां (बिहार) नीतीश बैठे हैं और वहां(दिल्ली में) मोदी हैं।" शाह ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस ने जगजीवन राम को पीएम बनने से रोका था।

14 नवंबर को साफ हो जाएगा लालू-राहुल का सूपड़ा : अमित शाह

वहीं, रोसड़ा के जननायक कर्पूरी स्टेडियम में केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि यह चुनाव विधायक चुनने या मुख्यमंत्री बनाने का नहीं, बल्कि बिहार को जंगलराज से बचाने का चुनाव है। एनडीए के ‘पांच पांडवों’ की जीत सुनिश्चित है। 14 नवंबर को लालू-राहुल का सूपड़ा साफ होने वाला है। गृह मंत्री ने कहा कि दरभंगा में एम्स का निर्माण कराया गया। तीन करोड़ बिहारवासियों को 5 लाख रुपये तक मुफ्त इलाज की सुविधा दी। मिथिला में आईटी पार्क की स्थापना का काम शुरू हुआ और समस्तीपुर में जल्द ही बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बनने जा रहा है। उन्होंने कहा कि एनडीए का उद्देश्य बिहार को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाना है।

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।
ये भी पढ़ें:कौन है NDA का CM चेहरा? तेजस्वी ने BJP पर बढ़ाया नीतीश के नाम के ऐलान का दबाव

शाह ने कहा था- चुनाव रिजल्ट के बाद विधायक मिलकर मुख्यमंत्री चुनेंगे

बता दें कि पिछले दिनों पटना में एक इंटरव्यू के दौरान अमित शाह ने एनडीए के सीएम कैंडिडेट के सवाल पर कहा था कि चुनाव रिजल्ट के बाद विधायक दल मिलकर मुख्यमंत्री का चुनाव करेंगे। इसके बाद, विपक्षी दलों ने मिलकर तेजस्वी यादव को महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर दिया। इसके बाद से विपक्ष की ओर से एनडीए का चेहरा कौन होगा, इस पर लगातार सवाल किए जा रहे हैं।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
Amit Shah Nitish Kumar Narendra Modi अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Election Date, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।