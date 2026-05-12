Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

घर छोड़ कर भाग रहे लोग, बिहार में यहां हाथियों का झुंड बरपा रहा कहर; 2 महीने में चार लोगों को मारा

Nishant Nandan हिन्दुस्तान टीम, नवादा
share

यहां दहशतजदा ग्रामीण घर छोड़ कर सेखोदेवरा गांव भाग कर चले गए हैं। सोमवार की रात प्रखंड के सेखोदेवरा पंचायत के बंगवाटांड़ में हाथियों ने पारो देवी पति स्व. विदेशी भुइयां का करकट के घर को नुकसान पहुंचाया है। बताया जाता है कि दो की संख्या में आए हाथियों ने पारो देवी के घर को तहस नहस कर दिया था।

घर छोड़ कर भाग रहे लोग, बिहार में यहां हाथियों का झुंड बरपा रहा कहर; 2 महीने में चार लोगों को मारा

बिहार के नवादा जिले में हाथियों का आतंक जारी है। यहां गजराज ने फिर एक शख्स की जान ले ली है। हाथियों ने कौआकोल में एक मजदूर को कुचलकर मार डाला है। इस घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम किया है। गुस्साए लोगों ने वन विभाग और जिला प्रशासन के खिलाफ की जमकर नारेबाजी की है। नवादा जिले में दो महीने अब तक हाथियों ने चार लोगों की जान ले ली है। मंगलवार को एक बार फिर हाथियों के तांडव से लोग दहशत में हैं।

यहां दहशतजदा ग्रामीण घर छोड़ कर सेखोदेवरा गांव भाग कर चले गए हैं। सोमवार की रात प्रखंड के सेखोदेवरा पंचायत के बंगवाटांड़ में हाथियों ने पारो देवी पति स्व. विदेशी भुइयां का करकट के घर को नुकसान पहुंचाया है। बताया जाता है कि दो की संख्या में आए हाथियों ने पारो देवी के घर को तहस नहस कर दिया था। गनीमत रही कि उस वक्त लोग घर के बाहर बैठे हुए थे।

ये भी पढ़ें:बिहार में विष्णुपद कॉरिडोर के बनने से पहले ही विरोध शुरू, मठ-मंदिर पर पंडा मुखर
ये भी पढ़ें:पीएम की अपील और बिहार के शिक्षा मंत्री का लड़कियों पर बयान, तेजस्वी ने यूं घेरा

घटना की सूचना ग्रामीणों द्वारा वन विभाग की टीम को दी गई। जिसके बाद वन विभाग की टीम बंगवाटांड़ पहुंच कर लोगों की मदद करने तथा हाथियों को जंगल की तरफ खदेड़ने में लगी हुई है। वन विभाग की टीम के साथ गांव के ग्रामीण भी आग का लुकाठी तथा ढोल बाजा लेकर हाथियों को भगाने में जुटे हुए हैं।

वन विभाग के अधिकारियों के द्वारा ग्रामीणों को सचेत रहने की हिदायत दी गई है। लोगों को जंगल के प्रवेश पर फिलहाल रोक लगा दिया गया है। गौरतलब है कि कौआकोल में हाथियों की झुंड के पहुंचने की यह पांचवीं घटना है। इसके पूर्व में भी इन जंगली हाथियों के द्वारा कृषि विज्ञान केन्द्र की बाउंड्री वॉल समेत कई किसानों की खेतों में लगी को नुकसान पहुंचाने का काम किया गया था।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar Bihar News Nawada News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News और Bihar News के साथ-साथ Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और अन्य बड़े शहरों की ताज़ा खबरें हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।