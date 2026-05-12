घर छोड़ कर भाग रहे लोग, बिहार में यहां हाथियों का झुंड बरपा रहा कहर; 2 महीने में चार लोगों को मारा
यहां दहशतजदा ग्रामीण घर छोड़ कर सेखोदेवरा गांव भाग कर चले गए हैं। सोमवार की रात प्रखंड के सेखोदेवरा पंचायत के बंगवाटांड़ में हाथियों ने पारो देवी पति स्व. विदेशी भुइयां का करकट के घर को नुकसान पहुंचाया है। बताया जाता है कि दो की संख्या में आए हाथियों ने पारो देवी के घर को तहस नहस कर दिया था।
बिहार के नवादा जिले में हाथियों का आतंक जारी है। यहां गजराज ने फिर एक शख्स की जान ले ली है। हाथियों ने कौआकोल में एक मजदूर को कुचलकर मार डाला है। इस घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम किया है। गुस्साए लोगों ने वन विभाग और जिला प्रशासन के खिलाफ की जमकर नारेबाजी की है। नवादा जिले में दो महीने अब तक हाथियों ने चार लोगों की जान ले ली है। मंगलवार को एक बार फिर हाथियों के तांडव से लोग दहशत में हैं।
यहां दहशतजदा ग्रामीण घर छोड़ कर सेखोदेवरा गांव भाग कर चले गए हैं। सोमवार की रात प्रखंड के सेखोदेवरा पंचायत के बंगवाटांड़ में हाथियों ने पारो देवी पति स्व. विदेशी भुइयां का करकट के घर को नुकसान पहुंचाया है। बताया जाता है कि दो की संख्या में आए हाथियों ने पारो देवी के घर को तहस नहस कर दिया था। गनीमत रही कि उस वक्त लोग घर के बाहर बैठे हुए थे।
घटना की सूचना ग्रामीणों द्वारा वन विभाग की टीम को दी गई। जिसके बाद वन विभाग की टीम बंगवाटांड़ पहुंच कर लोगों की मदद करने तथा हाथियों को जंगल की तरफ खदेड़ने में लगी हुई है। वन विभाग की टीम के साथ गांव के ग्रामीण भी आग का लुकाठी तथा ढोल बाजा लेकर हाथियों को भगाने में जुटे हुए हैं।
वन विभाग के अधिकारियों के द्वारा ग्रामीणों को सचेत रहने की हिदायत दी गई है। लोगों को जंगल के प्रवेश पर फिलहाल रोक लगा दिया गया है। गौरतलब है कि कौआकोल में हाथियों की झुंड के पहुंचने की यह पांचवीं घटना है। इसके पूर्व में भी इन जंगली हाथियों के द्वारा कृषि विज्ञान केन्द्र की बाउंड्री वॉल समेत कई किसानों की खेतों में लगी को नुकसान पहुंचाने का काम किया गया था।