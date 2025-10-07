महागठबंधन में हेमंत सोरेन! तेजस्वी से मिले झामुमो के नेता, 3 से 5 सीट मिलने के आसार

महागठबंधन में झामुमो को भी समायोजित किया जा सकता है। मंगलवार को तेजस्वी यादव से झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के नेताओं ने मुलाकात की। इस दौरान झामुमो ने 12 सीटों की डिमांड रखी। राजद नेताओं के मुताबिक जेएमएम को 3-5 सीटें मिल सकती हैं।

महागठबंधन में हेमंत सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) भी शामिल हो सकती है। मंगलवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव से झामुमो नेता व झारखंड के नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू और झामुमो के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडेय ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान झामुमो ने बिहार की 12 सीटों पर अपनी दावेदारी की है। राजद नेताओं के अनुसार झामुमो को तीन से पांच सीटें मिल सकती है। तेजस्वी और झामुमो नेताओं के बीच हुई मुलाकात के दौरान पूर्व मंत्री अब्दुलबारी सिद्दिकी और जयप्रकाश नारायण यादव, पूर्व विधायक भोला यादव भी मौजूद थे।

इससे पहले महागठबंधन की बैठक में जेएमएम और पशुपति पारस की रालोजपा को शामिल करने पर सहमति बनी थी। जिसके बाद से दोनों दलों का महागठबंधन में शामिल होना तय माना जा रहा है। हालांकि अभी तक महागठबंधन में सीट बंटवारे का ऐलान नहीं हुआ है। अलायंस के घटक दलों के नेता इस बात का दावा जरूर कर रहे हैं कि सीट बंटवारा फाइनल हो गया है। अब सिर्फ औपचारिक ऐलान बाकी है। जो बहुत जल्द होगा।