बिहार चुनाव नहीं लड़ेगी JMM, लेकिन झारखंड में कांग्रेस, RJD से रिश्ता रिव्यू करेंगे हेमंत सोरेन
संक्षेप: Bihar Election 2025: पहले झामुमो ने महागठबंधन से अलग होकर छह सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, वहीं रविवार को पार्टी के केंद्रीय महासचिव विनोद कुमार पांडेय ने नया बयान जारी कर स्पष्ट किया कि पार्टी अब बिहार चुनाव में अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगा।
Bihar Election 2025: दो दिनों तक चले ऊहापोह के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अपना रुख बदल लिया है। शुक्रवार को जहां झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने रांची में प्रेस वार्ता कर महागठबंधन से अलग होकर छह सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, वहीं रविवार को पार्टी के केंद्रीय महासचिव विनोद कुमार पांडेय ने नया बयान जारी कर स्पष्ट किया कि झामुमो अब बिहार चुनाव में अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगा।
पांडेय ने कहा कि पार्टी को महागठबंधन के प्रमुख घटक दलों ने आखिरी वक्त तक गुमराह किया और अंधेरे में रखा। झामुमो इस स्थिति को मद्देनजर रखते हुए झारखंड में महागठबंधन की समीक्षा करेगा और झामुमो अध्यक्ष सह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विचार कर निर्णय लेंगे।
दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ दो दिन पहले, यानी 18 अक्टूबर को जेएमएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 6 सीटों- जमुई, चकाई, धमदाहा, मनिहारी, पीरपैंती और कटोरिया पर अकेले लड़ने का ऐलान किया था। पार्टी के केंद्रीय महासचिव और प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने तब कहा था कि बिहार में अब जेएमएम अकेले उतरेगा, क्योंकि महागठबंधन ने सम्मान नहीं दिया।
राजद और कांग्रेस पर लगाया था धोखे का आरोप
प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुप्रियो भट्टाचार्य ने आरजेडी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला था। उन्होंने कहा था, “2019 और 2024 में हमने झारखंड कैबिनेट में आरजेडी और कांग्रेस को सम्मान दिया, लेकिन बिहार में हमारे कार्यकर्ताओं के आत्मसम्मान के साथ सौदा किया जा रहा है। बार-बार धोखा बर्दाश्त नहीं होगा।” उन्होंने यह भी चेताया था कि बिहार चुनाव के बाद झारखंड में गठबंधन की समीक्षा की जाएगी।
तेजस्वी यादव को राहत, महागठबंधन में सुकून
जेएमएम के चुनाव से हटने के फैसले से तेजस्वी यादव और महागठबंधन को राहत मिली है। क्योंकि अब सीट शेयरिंग का विवाद खत्म हो गया है और कांग्रेस-राजद के बीच तालमेल साधने में आसानी होगी। पार्टी सूत्र बताते हैं कि हेमंत सोरेन फिलहाल झारखंड की सियासत और कानूनी मोर्चों पर फोकस करना चाहते हैं। बिहार में उतरने से संदेश गलत जाता, इसलिए उन्होंने फिलहाल रिव्यू पॉलिसी अपनाने का फैसला लिया है।