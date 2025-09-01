'INDIA' भूल गए हेमंत सोरेन? वोटर अधिकार सभा में खरगे को बताया UPA का लीडर; मोदी सरकार पर बरसे

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पटना में वोटर अधिकार यात्रा के समापन समारोह में शामिल हुए। हेमंत सोरेन ने एसआईआर के खिलाफ आवाज उठाई और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। इस दौरान हेमंत सोरने यह भूल गए कि विपक्षी दलों का INDIA गठबंधन बन चुका है। उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को यूपीए का नेतृत्वकर्ता बताया। कहा कि इस उम्र में उनकी सक्रियता सराहणीय है। मंच पर राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, दीपांकर भट्टाचार्य समेत कई नेता मौजूद थे।