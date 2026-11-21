अररिया, गया, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया में भी हेलीपोर्ट बनेंगे; पहले चरण में 9 जिलों में शुरू होगी हेलिकॉप्टर सेवा
बिहार के अररिया, गया, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया में भी हेलीपोर्ट बनाकर हेलिकॉप्टर सेवा शुरू की जाएगी। इससे पहले सम्राट कैबिनेट ने औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, जमुई, कटिहार, खगड़िया, नवादा, सीतामढ़ी और शेखपुरा में यह सुविधा विकसित करने का फैसला लिया था।
पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। बिहार में हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए हेलीपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जाएगा। पहले चरण में बिहार के 9 आकांक्षी (पिछड़े) जिलों में हेलीपोर्ट बनाने की मंजूरी सम्राट कैबिनेट से मिल चुकी है। वहीं, इनके अलावा चार अन्य जिलों अररिया, गया, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया में भी हेलीपोर्ट बनाए जाएंगे। इन जिलों में दूसरे चरण में हेलिकॉप्टर सेवा शुरू करने की योजना है।
जिन 9 जिलों में हेलीपोर्ट निर्माण की मंजूरी बिहार कैबिनेट से पिछले महीने चुकी है, उनमें औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, जमुई, कटिहार, खगड़िया, नवादा, सीतामढ़ी और शेखपुरा शामिल हैं। अब इस योजना को जमीन पर उतारने के लिए केंद्र सरकार के नागर विमानन मंत्रालय, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) और बिहार सरकार के बीच दिसंबर 2026 में समझौता होने की संभावना है। समझौते के बाद हवाई संपर्क से जुड़ी परियोजनाओं में केंद्र और राज्य की जिम्मेदारियां तय की जाएंगी।
बिहार के 13 जिलों में खुलेंगे हेलीपोर्ट
योजना एवं विकास विभाग के सूत्रों के अनुसार, बिहार के कुल 13 पिछड़े जिलों में हेलीपोर्ट बनाए जाने की योजना है। इनमें अररिया, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, गया, जमुई, कटिहार, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, नवादा, पूर्णिया, सीतामढ़ी और शेखपुरा शामिल हैं। पहले चरण में 9 जिलों में हेलीपोर्ट का निर्माण होगा। जबकि, दूसरे चरण में शेष चार जिलों अररिया, गया, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया में यह सुविधा विकसित की जाएगी।
गया और पूर्णिया में पहले से एयरपोर्ट संचालित है, जबकि मुजफ्फरपुर के पताही और अररिया के फारबिसगंज में हवाई अड्डा शुरू करने की दिशा में भी काम हो रहा है। इन चारों जिलों में हेलीपोर्ट बनने के बाद हवाई यातायात को नया आयाम मिल सकेगा।
हेलीपोर्ट बनने के बाद इन जिलों में हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने का रास्ता खुलेगा। इनका इस्तेमाल यात्रियों के आवागमन के अलावा आपात स्थिति में राहत-बचाव कार्य और पर्यटन के लिए भी किया जा सकेगा।
पहाड़ी पर्यटन स्थलों पर भी बनेंगे हेलीपोर्ट
बिहार के प्रसिद्ध पहाड़ी पर्यटन क्षेत्रों में भी हेलीपोर्ट बनाने की तैयारी है। इसके लिए करीब आधा दर्जन पर्यटन स्थलों का चयन किया गया है। यहां हेलीपोर्ट बनने से पर्यटकों को कम समय में पर्यटन स्थलों तक पहुंचने की सुविधा मिलेगी। इससे पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। शुरुआत में विमानन कंपनियों को आर्थिक मदद मिल सकती है।
क्या होता है हेलीपोर्ट
हेलीपोर्ट एक खास तरह का छोटा हवाई अड्डा होता है, जिसे केवल हेलिकॉप्टरों के संचालन, पार्किंग और यात्रियों की आवाजाही के लिए बनाया जाता है। पहाड़ी राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर के अलावा पूर्वोत्तर भारत के भी प्रमुख स्थानों पर केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत हेलीपोर्ट संचालित किए जा रहे हैं।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।