Heavy rains wreak havoc in Bihar Schools closed towns villages submerged LIVE: बिहार में जगह-जगह बारिश से तबाही, स्कूलों में छुट्टी का आदेश; शहर-गांव सब जलमग्न
Hindustan Hindi News
Heavy rains wreak havoc in Bihar Schools closed towns villages submerged

LIVE: बिहार में जगह-जगह बारिश से तबाही, स्कूलों में छुट्टी का आदेश; शहर-गांव सब जलमग्न

Bihar Rain LIVE: बिहार में मूसलाधार बारिश से जगह-जगह तबाही का मंजर नजर आने लगा है। छपरा, सीवान और गोपालगंज में स्कूल और आगंबनबाड़ी केंद्र बंद कर दिए गए हैं। किसानों की फसल बर्बाद हो गई है। सड़कें जलमग्न हैं। पटना के भी कई मोहल्लों में पानी भरा है।

Jayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटनाSat, 4 Oct 2025 10:51 AM
Bihar Rain Weather Today Update LIVE: बिहार में हो रही भारी बारिश से तबाही का मंजर नजर आने लगा है। कई जिलों में मूसलाधार बारिश से शहर से लेकर गांवों तक पानी भर गया है। छपरा, सीवान और गोपालगंज में शनिवार को सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। आगंनबाड़ी केंद्रों में भी शनिवार को छुट्टी है। बीते 24 घंटे से हो रही लगातार बारिश से जगह-जगह सड़कें पानी में डूब गई हैं। खेतों में खड़ी फसल भी खराब हो गई। राजधानी पटना , सीवान समेत अन्य शहरों में भी मोहल्लों में पानी भर गया है।

छपरा के डीएम ने शनिवार को सारण जिले के सभी सरकारी एवं निजी स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। खासकर सब्जी की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। बारिश और जलजमाव से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है।

गोपालगंज के डीएम ने भी आदेश जारी कर सभी सरकारी और निजी विद्यालयों को बंद करने को कह दिया। जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में भारी जलजमाव हुआ है। मक्का, गन्ना, सब्जी और तैयार धान की फसल बर्बाद हो गई है। गोपालगंज सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में बारिश का पानी घुस गया है।

गोपालगंज सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में घुसा बारिश का पानी

पटना में कई जगहों पर जलजमाव

राजधानी में लगातार बारिश से शनिवार को कई मोहल्लों में जलभराव हो गया। बायपास से सटे मोहल्लों में फिर से बरसाती पानी जमा हो गया. इससे वहां रहने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बुडको और नगर निगम के कर्मी जल निकासी अभियान में जुट गए। शहर के अलग-अलग इलाकों के लिए क्यूआरटी सक्रिय हो गई।

सीवान में जलजमाव

सीवान में 10 घंटे से बिजली गुल, पेयजल पर भी मारामारी

सीवान में तेज आंधी और गरज के साथ बारिश होने से पूरा जनजीवन शनिवार को अस्तव्यस्त हो गया। सभी सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों को जिला प्रशासन ने बंद करा दिया है। शहर में बिजली व्यवस्था पिछले 10 घंटे से चरमरा गई। हर इलाके में बिजली की आपूर्ति ठप है। इससे लोगों को पीने के पानी के लिए भारीपरेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

सीवान बारिश

सासाराम में बारिश से हाहाकार, बाढ़ के हालात

सासाराम में भी बारिश और जलजमाव से अव्यवस्था का आलम हो गया। नारायण मेडिकल कॉलेज परिसर, डीएसपी आवास, गीताघाट कॉलोनी समेत अन्य इलाके जलमग्न हो गए। ताराचंडी फोरलेन पर भी बाढ़ का पानी चढ़ गया है, जिससे वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई है।

सासाराम में फोरलेन पर चढ़ा पानी

मां तुतला भवानी झरने से निकला बाढ़ का पानी 3.5 फीट ऊपर तक बहर रहा है, क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति ठप है। डैम के साइड में टूट गया है, जिससे चटनी बिगहा समेत कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए। तिलौथू प्रखंड के कोरड़, नयागांव, उचैला समेत धा दर्जन गांवों में बाढ़ के हालात हैं।

तेज बारिश के बीच युवती सोन नदी में कूदी

भोजपुर जिले के सहार में भारी बारिश के दौरान शनिवार सुबह एक युवती ने सोन नदी के बीचों-बीच पुल से छलांग लगा दी। बरसात तेज होने के कारण राहत और बचाव कार्य में दिक्कत आ रही है।

(विभिन्न जिलों से हिन्दुस्तान संवाददाताओं के इनपुट के आधार पर)