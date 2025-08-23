झारखंड में भारी बारिश से बिहार में बाढ़, गयाजी और जहानाबाद में बिगड़े हालात; NH 33 पर चढ़ा पानी

बिहार के गयाजी और जहानाबाद जिले में मुहाने एवं फल्गू नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी होने से कई गांवों और कस्बों में बाढ़ का पानी घुस गया। एनएच 33 पर पानी चढ़ने से आवागमन बाधित हो गया है। झारखंड में हुई भारी बारिश से यहां बाढ़ की स्थिति बनी है।

झारखंड में हुई भारी बारिश से बिहार के सीमावर्ती जिलों में बाढ़ आ गई है। गयाजी जिले के बोधगया में कई गांवों के अंदर बाढ़ का पानी घुस गया है। मुहाने नदी में अचानक तेज पानी आने से आबादी वाले इलाकों में घर और दुकानें जलमग्न हो गईं। दूसरी ओर, उदेरा स्थान बराज से 1.26 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने से फल्गू नदी में भी उफान आ गया है। इससे जहानाबाद जिले में हालात बिगड़ गए। नदी में 3 जगहों पर तटबंध टूट गए। शुक्रवार देर रात बाढ़ का पानी जहानाबाद-बिहारशरीफ नेशनल हाइवे (एनएच) 33 पर चढ़ गया, जिससे आवागमन बाधित हो गया।

जहानाबाद जिले के चुनूकपुर, मननपुर, भारथू, परियामा सहित एक दर्जन गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। इससे घर, स्कूल समेत अन्य इमारतें जलमग्न हो गईं। सड़कें भी डूब गईं। उधर, बोधगया के बसाढ़ी, सिलौंजा, बतसपुर समेत कई गांवों में शुक्रवार को बाढ़ का पानी घुस गया। सिलौंजा में रोड तक पानी पहुंचने के कारण बोधगया का इटवां-मोहनपुर से संपर्क टूट गया। शुक्रवार देर रात गयाजी के डीएम शशांक शुभंकर गांव में पहुंचे और हालात का जायजा लिया। दुकानों में पानी घुसने से व्यापारियों को भारी नुकसान हुआ है। एसडीआरएफ की टीम को रेस्क्यू के लिए बुलाया गया।