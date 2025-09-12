उत्तर बिहार और सीमांचल के 6 जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी, पटना में कैसा रहेगा मौसम?

Bihar Mausam: बिहार में शुक्रवार को झमाझम बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने सीतामढ़ी, किशनगंज समेत 6 जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। राज्य भर में गरज-तड़क के साथ छिटपुट बरसात की संभावना रहेगी। पटना में भी बादल छाए रहने के आसार हैं।

Bihar Weather Today Monsoon Update: बिहार में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। राज्य में झमाझम बारिश का दौर फिर शुरू हो चुका है। मौसम विभाग ने बुधवार को उत्तर बिहार और सीमांचल क्षेत्र के 6 जिलों में 12 सितंबर को भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। शुक्रवार को कई जगहों पर गरज के साथ बारिश के आसार हैं। इस दौरान दक्षिण बिहार के मुकाबले उत्तर में अधिक बरसात होने का पूर्वानुमान है। राजधानी पटना में अगले चार दिनों तक बादल छाए रहेंगे। इस दौरान जिले के एक या दो स्थानों पर गरज के साथ बारिश हो सकती है।

मौसम विभाग ने शुक्रवार को किशनगंज एवं सीतामढ़ी जिले में एक-दो स्थानों पर बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, अररिया एवं शिवहर जिले में भारी बारिश का अलर्ट है। राज्य के उत्तर और दक्षिण-पूर्व भाग के जिलों में कहीं-कहीं गरज-तड़क के साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने के आसार हैं।

पटना में तापमान गिरा गुरुवार को राजधानी पटना में सुबह से ही बादल छाए रहे। इस दौरान राजधानी के अलग-अलग इलाकों में रुक-रुक कर कई बार बूंदाबांदी और हल्के स्तर की बारिश हुई। इस कारण अधिकतम तापमान में 3.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई।