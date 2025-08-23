Heavy rain warning in South Bihar including Patna today weather IMD alert in 9 districts पटना समेत दक्षिण बिहार में आज भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग का 9 जिलों में अलर्ट, Bihar Hindi News - Hindustan
Bihar Mausam: मौसम विभाग ने शनिवार, 23 अगस्त को पटना, गयाजी समेत 9 जिलों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इस दौरान दक्षिण बिहार में आंधी और वज्रपात के भी आसार हैं। 

Jayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटनाSat, 23 Aug 2025 06:30 AM
Bihar Weather Today: बिहार में मॉनसून एक बार फिर से सक्रिय मोड में है। खासकर दक्षिण बिहार के जिलों में मॉनसून संबंधी गतिविधियां तेज दिख रही हैं। मौसम विभाग ने राजधानी पटना समेत दक्षिण बिहार के 9 जिलों में शनिवार, 23 अगस्त को भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है। गयाजी समेत 4 जिलों में ऑरेंज, तो बाकी में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान समूचे दक्षिण बिहार में तेज हवाओं के साथ कहीं-कहीं आकाशीय बिजली गिरने का खतरा भी रहेगा। हालांकि, उत्तर बिहार में शनिवार को मॉनसूनी गतिविधियां कम नजर आएंगी।

पटना जिले के एक-दो स्थानों पर शनिवार को भारी बारिश की चेतावनी है। मौसम विभाग ने पटना के अलावा भोजपुर, बक्सर, रोहतास एवं जमुई जिले में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं, गयाजी, कैमूर, औरंगाबाद एवं नवादा जिले में कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

अगले तीन दिनों तक अधिकतम और न्यूनतम तापमान में विशेष बदलाव होने के भी आसार हैं। इसके अलावा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। वहीं दक्षिण बिहार के शेष भागों के ज्यादातर जिलों में भी गरज-तड़क के साथ मध्यम स्तर की बारिश होने की भी संभावना है। शुक्रवार को पटना में कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई। इस दौरान राजधानी में 20.1 मिलीमीटर पानी गिरा।

बीते 24 घंटे के भीतर पटना के अधिकतम तापमान में एक डिग्री की गिरावट भी आई। अधिकतम तापमान 33 डिग्री, जबकि न्यूनतम 28.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं, पश्चिमी चंपारण में सबसे अधिक 53 मिलीमीटर बारिश हुई। सुपौल और पूर्णिया में भी बूंदाबांदी हुई।

(हिन्दुस्तान प्रतिनिधि, पटना के इनपुट के साथ)