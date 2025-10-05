Heavy rain in Araria caused a lane of NH 27 to cave in truck carrying tiles overturned disrupting traffic अररिया में भीषण बारिश में NH-27 की एक लेन धंसी; टाइल्स लदा ट्रक पलटा, आवाजाही हुई ठप, Bihar Hindi News - Hindustan
अररिया में भीषण बारिश में NH-27 की एक लेन धंसी; टाइल्स लदा ट्रक पलटा, आवाजाही हुई ठप

अररिया में एनएच-27 की एक लेन के धंस जाने से एक ट्रक पलट कर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हालांकि इसमें होई हताहत नहीं हुआ। घटना के बाद इस हाइवे की एक लेन को पूरी तरह बंद कर दिया गया। रविवार को दिन भर दूसरी लेन होकर वाहनों की आवाजाही होती रही।

sandeep हिन्दुस्तान, एक संवाददाता, नरपतगंज (अररिया)Sun, 5 Oct 2025 05:57 PM
अररिया जिले के नरपतगंज में तेज आंधी और लगातार बारिश के कारण शनिवार की रात नरपतगंज रेलवे ओवरब्रिज पर मधुरा पलार गांव के पास एनएच-27 की एक लेन के धंस जाने से एक ट्रक पलट कर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हालांकि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। घटना के बाद इस हाइवे की एक लेन को पूरी तरह बंद कर दिया गया। रविवार को दिन भर दूसरी लेन होकर वाहनों की आवाजाही होती रही। हालांकि इसके कारण दिन भर सड़क पर जाम का नजारा दिखा। इधर सूचना पर फारबिसगंज एसडीओ रंजीत कुमार रंजन, डीसीएलआर अमित कुमार, नरपतगंज सीओ रामउदगार चौपाल समेत कई अधिकारी हाईवे पर पहुंचे।

इसके बाद एनएचएआई के अधिकारियों से बातचीत कर जल्दी में एनएच दुरूस्त करने का निर्देश दिया। जानकारी के मुताबिक शनिवार की शाम लगभग चार घंटे तक हुई भीषण बारिश के कारण हाईवे पर भी पानी का बहाव होने लगा। पानी का यह बहाव इतना तेज था कि रेलवे ओवरब्रिज के समीप एनएच 27 के एक लेन के धंस जाने से एक टाइल्स लदा ट्रक उसमें गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई । इधर लगातार बारिश से नरपतगंज-फारबिसगंज फोरलेन पर कई जगह रेन कट होने से मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है। नरपतगंज के चकला गांव के पास भी हाईवे क्षतिग्रस्त है। हालांकि एनएचएआई के अधिकारियों को सूचना दे दी गयी है।

रविवार को दिनभर बारिश के कारण पूरे हाईवे पर अफरातफरी माहौल देखा गया। भीषण बारिश के कारण नरपतगंज क्षेत्र में राजगंज से लेकर पलासी तक करीब 18 किलोमीटर एरिया में हाईवे पर बारिश के कारण बड़े-बड़े गड्ढे होने से हाईवे बहुत क्षतिग्रस्त है। इस मामले में फारबिसगंज एसडीओ रंजीत कुमार रंजन ने बताया कि बारिश के कारण फोरलेन हाईवे पर व्यापक नुकसान हुआ है। मधुरा पलार के पास सड़क धंसने से एक ट्रक पलटा है। अधिकारियों को मरम्मत करने का निर्देश दिया गया है जल्द ही हाईवे को दुरुस्त कर लिया जाएगा।