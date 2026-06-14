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Bihar Weather: 4 जिलों में भारी बारिश, शेष जगह भीषण गर्मी; कल कैसा रहेगा बिहार का मौसम?

Sudhir Kumar हिन्दुस्तान, पटना, मुख्य संवाददाता
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पटना, गयाजी और सारण सहित सूबे के 16 जिलों में मानसून का प्रसार अभी बाकी है। यह केवल 22 जिलों तक ही पहुंच पाया है।

Bihar Weather: 4 जिलों में भारी बारिश, शेष जगह भीषण गर्मी; कल कैसा रहेगा बिहार का मौसम?

Bihar Weather: बिहार में समय पूर्व प्रवेश के बावजूद मानसून दो दिनों से मुजफ्फरपुर में ठिठका है। मौसमविद बता रहे हैं कि इसके प्रसार की परिस्थितियां अनुकूल हैं, इसके बाद भी यह आगे नहीं बढ़ रहा है। नतीजतन बारिश की गतिविधियां बेहद सीमित हैं। पटना, गयाजी और सारण सहित सूबे के 16 जिलों में मानसून का प्रसार अभी बाकी है। यह केवल 22 जिलों तक ही पहुंच पाया है। जहां पहुंचा भी है वहां झमाझम बारिश की कमी है। इस बीच बारिश की किल्लत बढ़कर 20 प्रतिशत पर पहुंच गई है।

मौसमविदों का अनुमान है कि चार-पांच दिनों में इसके सूबे के अन्य हिस्सों में प्रसार की संभावना है। तबतक पटना सहित सूबे के अधिकतर भाग में मौसम गर्म रहेगा। मौसम विभाग ने मौजूदा परिस्थितियों में भागलपुर, कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया में सोमवार को भारी बारिश का औरेंज अलर्ट जारी किया है।

इधर, एक कम दबाव का क्षेत्र अब पश्चिमी राजस्थान से उत्तरी पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्यप्रदेश, दक्षिणी उत्तरप्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड होते हुए गंगा के मैदानी पश्चिमी बंगाल तक बना हुआ है। इसके प्रभाव से रोहतास और किशनगंज में एक दो जगहों पर भारी बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा छह सात जिलों में मध्यम बारिश रिकॉर्ड की गई।

कहां-कहां हुई बारिश

रोहतास के सासाराम में 76.8 मिमी, किशनगंज के गलगलिया में 75.8 मिमी, रोहतास के डेहरी में 67.8 मिमी, शिवसागर में 56.4 मिमी, औरंगाबाद के दाउदनगर में 24.4 मिमी, भभुआ के दुर्गावती में 25.4 मिमी, नवादा के रजौली में 36.2 मिमी, गया के टेकारी में 25 मिमी, दरभंगा के सिंघवारा में 15.6 मिमी, जहानाबाद के मखदुमपुर में 17.2 मिमी, नालंदा के गिरियक में 24.4 मिमी, मधेपुरा के माधेपुर में 20.5 मिमी बारिश दर्ज हुई।

जबतक पुरवा प्रभावी नहीं, मानसून रहेगा बेरंग

जलवायु विशेषज्ञ और सीयूएसबी के प्रोफेसर डॉ. प्रधान पार्थसारथी बताते हैं कि जब तक पुरवा प्रबल नहीं होगी तबतक सूबे में मानसून का रंग फीका रहेगा। ईस्टर्न यूपी और बिहार में इसके आगे बढ़ने और झमाझम बरसने के लिए बंगाल की खाड़ी से पुरवाई का प्रभावी होना जरूरी है। इस बार अनिश्चितता की स्थिति बने रहने की गुंजाइश है। मौसम विभाग ने जून के साथ संपूर्ण अवधि में मानसून के सामान्य से कम बरसने का पूर्वानुमान किया है।

इन शहरों के तापमान में आई आंशिक कमी

औरंगाबाद में 1.8 डिग्री, डेहरी में 1.4 डिग्री, अरवल में 0.7 डिग्री, पटना 0.5 डिग्री, जहानाबाद 0.8 डिग्री, जहानाबाद 0.8 डिग्री, नालंदा 1.3 डिग्री, गयाजी 1.4 डिग्री, सुपौल एक डिग्री, सहरसा के अगवानपुर में 1.5 डिग्री अधिकतम तापमान नीचे आया। सबौर, मोतिहारी, बक्सर, छपरा और शेखपुरा में दशमलव अंकों में अधिकतम तापमान नीचे आया।

प्रमुख शहरों का तापमान

शहर अधिकतम न्यूनतम

पटना 37.7 27.1

गयाजी 37.6 24.4

भागलपुर 35.8 26.1

पूर्णिया 35.4 26.9

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Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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