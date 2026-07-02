बिहार के पूर्णिया, सीतामढ़ी और चंपारण में भारी बारिश का अलर्ट; IMD ने बताया- जुलाई में कैसा रहेग मौसम

Bihar Weather: बिहार के कई जिलों में मानसून सक्रिय है। लोगों को यहां गर्मी से राहत मिली है। इस बीच मौसम विभाग ने गुरुवार को कटिहार, पूर्णिया, सीतामढ़ी, मधुबनी और पश्चिमी चंपारण में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।

Bihar Weather: बिहार में मानसून सक्रिय तो है लेेकिन पूरे राज्य में बारिश की स्थिति अभी बहुत अच्छी नहीं है। इधर मौसम विभाग ने जुलाई महीने में पटना समेत पूरे बिहार में सामान्य से कम बारिश का पूर्वानुमान किया है। अधिकतर भागों में अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर रहेगा। सामान्य अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री के बीच रहने के आसार हैं। जून में 46 प्रतिशत कम बारिश रही। जुलाई में राज्य में सामान्य बारिश का मानक 340.5 मिमी है।

बारिश की कमी के बावजूद जुलाई में जून से मौसम के बेहतर रहने के आसार हैं। मानसून की प्रगति की वजह से राज्यभर में बारिश का सिस्टम बेहतर होगा। दरअसल, बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र विकसित हो रहा है। इससे अधिकतर इलाकों में पुरवा का प्रभाव बनेगा। कुछ जगहों पर भारी तो कुछ जगहों पर मध्यम बारिश का अनुमान है। मौसमविदों के अनुसार बारिश के आंकड़ों में सुधार के बीच इस महीने हीट वेव के दिन घटेंगे।

इस बार पटना में जून में पांच वर्षो में सबसे कम बारिश हुई। इस बार पटना में जून में मात्र 35.4 मिमी बारिश दर्ज की गई। इससे पहले 2025 में 61.7 मिमी बारिश हुई थी। बुधवार को पटना सहित राज्य में कई जिलों में मानसून बरसा। पटना के कुछ इलाकों में झमाझम बारिश हुई। शेष हिस्सों में बादल छाए रहे। कटिहार, पूर्णिया, सीतामढ़ी, मधुबनी और पश्चिमी चंपारण में गुरुवार को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पटना सहित राज्य के शेष हिस्सों में छिटपुट बारिश संभावित है।

भागलपुर में उमस से लोग परेशान भागलपुर जिले में बुधवार को दिनभर बादलों की आवाजाही रही। जिले में कहीं-कहीं हल्की बारिश हुई। धूप-छांव के कारण दोपहर में उमस काफी बढ़ गई। लोग उमस भरी गर्मी से परेशान रहे। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार दो से पांच जुलाई के दौरान भागलपुर, बांका, रोहतास, कैमूर जिलों में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा का अनुमान है।

तापमान में गिरावट दर्ज मौसम विभाग के सहायक वैज्ञानिक राकेश कुमार ने बताया कि बुधवार को पूर्णिया जिले में न्यूनतम तापमान में तीन डिग्री की बढ़ोतरी हुई है। जबकि अधिकतम तापमान में दो डिग्री का इजाफा हुआ है। बुधवार को न्यूनतम तापमान 27.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 33.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मानसून में शहर में अब तक 93 मिलीमीटर बारिश हुई है है। मानसून के आगमन होने के साथ 13 जून को 32 मिलीमीटर बारिश हुई थी। पहली बारिश के लगभग दो सप्ताह के बाद 29 जून को 33 मिलीमीटर बारिश हुई थी। एक जुलाई बुधवार को 28 मिलीमीटर बारिश हुई है। जून के माह में मात्र तीन दिन बारिश हुई। पूर्णिया में मानसून सक्रिय है। प्री मानसून में जलजमाव निकालने वाली नगर निगम की टीम मानसून में लोगों को उसके हाल पर छोड़ दिया है। रविवार का जलजमाव खत्म भी नहीं हुआ था कि बुधवार को झमाझम बारिश ने फिर से समस्या खड़ी कर दी।