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बिहार के पूर्णिया, सीतामढ़ी और चंपारण में भारी बारिश का अलर्ट; IMD ने बताया- जुलाई में कैसा रहेग मौसम

Nishant Nandan हिन्दुस्तान, मुख्य संवाददाताा, पटना
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Bihar Weather: बिहार के  कई जिलों में मानसून सक्रिय है। लोगों को यहां गर्मी से राहत मिली है। इस बीच मौसम विभाग ने गुरुवार को कटिहार, पूर्णिया, सीतामढ़ी, मधुबनी और पश्चिमी चंपारण में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। 

बिहार के पूर्णिया, सीतामढ़ी और चंपारण में भारी बारिश का अलर्ट; IMD ने बताया- जुलाई में कैसा रहेग मौसम

Bihar Weather: बिहार में मानसून सक्रिय तो है लेेकिन पूरे राज्य में बारिश की स्थिति अभी बहुत अच्छी नहीं है। इधर मौसम विभाग ने जुलाई महीने में पटना समेत पूरे बिहार में सामान्य से कम बारिश का पूर्वानुमान किया है। अधिकतर भागों में अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर रहेगा। सामान्य अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री के बीच रहने के आसार हैं। जून में 46 प्रतिशत कम बारिश रही। जुलाई में राज्य में सामान्य बारिश का मानक 340.5 मिमी है।

बारिश की कमी के बावजूद जुलाई में जून से मौसम के बेहतर रहने के आसार हैं। मानसून की प्रगति की वजह से राज्यभर में बारिश का सिस्टम बेहतर होगा। दरअसल, बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र विकसित हो रहा है। इससे अधिकतर इलाकों में पुरवा का प्रभाव बनेगा। कुछ जगहों पर भारी तो कुछ जगहों पर मध्यम बारिश का अनुमान है। मौसमविदों के अनुसार बारिश के आंकड़ों में सुधार के बीच इस महीने हीट वेव के दिन घटेंगे।

इस बार पटना में जून में पांच वर्षो में सबसे कम बारिश हुई। इस बार पटना में जून में मात्र 35.4 मिमी बारिश दर्ज की गई। इससे पहले 2025 में 61.7 मिमी बारिश हुई थी। बुधवार को पटना सहित राज्य में कई जिलों में मानसून बरसा। पटना के कुछ इलाकों में झमाझम बारिश हुई। शेष हिस्सों में बादल छाए रहे। कटिहार, पूर्णिया, सीतामढ़ी, मधुबनी और पश्चिमी चंपारण में गुरुवार को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पटना सहित राज्य के शेष हिस्सों में छिटपुट बारिश संभावित है।

भागलपुर में उमस से लोग परेशान

भागलपुर जिले में बुधवार को दिनभर बादलों की आवाजाही रही। जिले में कहीं-कहीं हल्की बारिश हुई। धूप-छांव के कारण दोपहर में उमस काफी बढ़ गई। लोग उमस भरी गर्मी से परेशान रहे। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार दो से पांच जुलाई के दौरान भागलपुर, बांका, रोहतास, कैमूर जिलों में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा का अनुमान है।

तापमान में गिरावट दर्ज

मौसम विभाग के सहायक वैज्ञानिक राकेश कुमार ने बताया कि बुधवार को पूर्णिया जिले में न्यूनतम तापमान में तीन डिग्री की बढ़ोतरी हुई है। जबकि अधिकतम तापमान में दो डिग्री का इजाफा हुआ है। बुधवार को न्यूनतम तापमान 27.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 33.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मानसून में शहर में अब तक 93 मिलीमीटर बारिश हुई है है। मानसून के आगमन होने के साथ 13 जून को 32 मिलीमीटर बारिश हुई थी। पहली बारिश के लगभग दो सप्ताह के बाद 29 जून को 33 मिलीमीटर बारिश हुई थी। एक जुलाई बुधवार को 28 मिलीमीटर बारिश हुई है। जून के माह में मात्र तीन दिन बारिश हुई। पूर्णिया में मानसून सक्रिय है। प्री मानसून में जलजमाव निकालने वाली नगर निगम की टीम मानसून में लोगों को उसके हाल पर छोड़ दिया है। रविवार का जलजमाव खत्म भी नहीं हुआ था कि बुधवार को झमाझम बारिश ने फिर से समस्या खड़ी कर दी।

गलियों में जलजमाव के कारण खासकर छोटे-छोटे बच्चों को स्कूल आने-जाने में दिक्कत हुई। सिपाही टोला, डालर हाउस चौक, श्रीनगर हाता, जनता चौक, प्रोफेसर कोलोनी, पोलीटेक्निक चौक,महराजी हाता, साहवान हाता, भट्टा बाजार, लाइन बाजार, मधुबनी बाजार,खुशकीबाग, गुलाब बाग के साथ साथ कई जगहों पर जल जमाव से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सिपाही टोला गली दो निवासियों ने कहा कि गली डूबी हुई है लेकिन निगम की टीम का अता पता नहीं है। शिकायत के बाद भी न तो प्रशासनिक स्तर से और न ही जनप्रतिनिधियों के स्तर से किसी तरह की सुध ली गयी है। बुधवार को कई चरणों में मानसून की झमाझम बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे। बुधवार को शहर में 28 मिलीमीटर बारिश हुई। रविवार को 33 मिलीमीटर बारिश हुई थी। इसके बाद बुधवार को हुई बारिश से किसानों के लिए धान रोपनी की चिंता कम हो गई है। किसान धान रोपनी की तैयारी में जुट गए हैं।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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