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Bihar Weather: नवादा और चंपारण में भारी बारिश, भभुआ-बक्सर में लू की चेतावनी; बिहार में मौसम के दो रंग

Nishant Nandan हिन्दुस्तान, मुख्य संवाददाता, पटना
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Bihar Weather: बिहार के कई जिलों में लोग भीषण गर्मी का सामना कर रहे हैं। सुबह से ही सूरज की तल्खी ने आम लोगों का जीना मुश्किल कर रखा है। मौसम विभाग ने आज चंपारण और नवादा जिले में भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। 

Bihar Weather: नवादा और चंपारण में भारी बारिश, भभुआ-बक्सर में लू की चेतावनी; बिहार में मौसम के दो रंग

Bihar Weather: बिहार में मौसम के दो रंग को देख कर लोग हैरान हैं। कुछ ही दिनों में जून का महीना खत्म होगा लेकिन बिहार के ज्यादातर हिस्से में रहने वाले लोग बारिश के लिए तरस रहे हैं। बिहार में अधिकांश जगहों पर भीषण गर्मी पड़ रही है और लोग घरों में दुबके हुए हैं। आज भी बिहार के ज्यादातर जिलों में भीषण गर्मी का अहसास होगा। मौसम विभाग ने बताया है कि राजधानी पटना सहित दक्षिण बिहार में तपिश की स्थिति है तो उत्तर बिहार के कुछ जिलों में बारिश हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार रविवार को पटना सहित ज्यादातर भागों का मौसम गर्म और उमस भरा होगा। वहीं भभुआ-बक्सर और रोहतास में लू की चेतावनी जारी की गई है। नवादा, पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण में भारी बारिश के साथ-साथ मेघ गर्जन और वज्रपात की संभावना है।

बिहार के अधिकतम तापमान में 48 घंटे के बाद दो से तीन डिग्री की गिरावट का पूर्वानुमान है। मौसमविदों के अनुसार अगले तीन दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने की अनुकूल परिस्थितियां बन रही हैं। शनिवार को पटना सहित प्रमुख शहरों के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। पटना का अधिकतम तापमान 39.2 डिग्री एवं 41.5 डिग्री के साथ छपरा में सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया। रविवार को पटना सहित आसपास का मौसम शुष्क और गर्म बना रहेगा।

हवा का रुख हुआ पछिया, बढ़ी तपिश

मुजफ्फरपुर जिले में शनिवार को हवा का रुख पुरवा से बदल कर पछिया गया। इससे नमी की मात्रा में तेजी से कमी आई और तपिश ज्यादा महसूस होने लगी। मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान मौसम में कोई खास बदलाव नहीं आने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। रविवार को आसमान पूरी तरह साफ रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को अधिकतम तापमान 37 और न्यूनतम तापमान 24.2 डिग्री सेल्सियस रहा।

भागलपुर में चार दिनों तक गर्मी और उमस से राहत नहीं

भागलपुर जिले में भी लोग बारिश की एक-एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। यहां भीषण गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर बीरेंद्र कुमार ने बताया है कि रविवार-सोमवार को आंधी के बीच हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। वहीं 23 और 24 जून को आंधी संग हल्की बारिश हो सकती है। हालांकि, इस दौरान गर्मी और उमस से राहत मिलने की संभावना बहुत कम है।

येलो अलर्ट के साथ बारिश की संभावना

पूर्णिया जिले में शनिवार को येलो अलर्ट के बीच सुबह बादल छाए रहने के कारण मौसम सुहावना बना रहा। बारिश की कुछ बूंदें भी गिरीं। मगर दिन चढ़ते ही फिर से उमस भरी गर्मी बरकरार रही। उमस भरी गर्मी के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। धूप में गर्मी के कारण लोगों को पेड़ की छांव में बैठकर गर्मी से राहत मिली। शनिवार को अधिकतम तापमान 36.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान 26.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार 21 जून 22 जून,23 जून को येलो अलर्ट जारी किया गया है। येलो अलर्ट में तेज हवा बहने, मेघ गर्जन के साथ साथ झमाझम बारिश होने की संभावना बनी हुईं हैं।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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