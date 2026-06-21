Bihar Weather: नवादा और चंपारण में भारी बारिश, भभुआ-बक्सर में लू की चेतावनी; बिहार में मौसम के दो रंग

Bihar Weather: बिहार के कई जिलों में लोग भीषण गर्मी का सामना कर रहे हैं। सुबह से ही सूरज की तल्खी ने आम लोगों का जीना मुश्किल कर रखा है। मौसम विभाग ने आज चंपारण और नवादा जिले में भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है।

Bihar Weather: बिहार में मौसम के दो रंग को देख कर लोग हैरान हैं। कुछ ही दिनों में जून का महीना खत्म होगा लेकिन बिहार के ज्यादातर हिस्से में रहने वाले लोग बारिश के लिए तरस रहे हैं। बिहार में अधिकांश जगहों पर भीषण गर्मी पड़ रही है और लोग घरों में दुबके हुए हैं। आज भी बिहार के ज्यादातर जिलों में भीषण गर्मी का अहसास होगा। मौसम विभाग ने बताया है कि राजधानी पटना सहित दक्षिण बिहार में तपिश की स्थिति है तो उत्तर बिहार के कुछ जिलों में बारिश हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार रविवार को पटना सहित ज्यादातर भागों का मौसम गर्म और उमस भरा होगा। वहीं भभुआ-बक्सर और रोहतास में लू की चेतावनी जारी की गई है। नवादा, पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण में भारी बारिश के साथ-साथ मेघ गर्जन और वज्रपात की संभावना है।

बिहार के अधिकतम तापमान में 48 घंटे के बाद दो से तीन डिग्री की गिरावट का पूर्वानुमान है। मौसमविदों के अनुसार अगले तीन दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने की अनुकूल परिस्थितियां बन रही हैं। शनिवार को पटना सहित प्रमुख शहरों के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। पटना का अधिकतम तापमान 39.2 डिग्री एवं 41.5 डिग्री के साथ छपरा में सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया। रविवार को पटना सहित आसपास का मौसम शुष्क और गर्म बना रहेगा।

हवा का रुख हुआ पछिया, बढ़ी तपिश मुजफ्फरपुर जिले में शनिवार को हवा का रुख पुरवा से बदल कर पछिया गया। इससे नमी की मात्रा में तेजी से कमी आई और तपिश ज्यादा महसूस होने लगी। मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान मौसम में कोई खास बदलाव नहीं आने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। रविवार को आसमान पूरी तरह साफ रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को अधिकतम तापमान 37 और न्यूनतम तापमान 24.2 डिग्री सेल्सियस रहा।

भागलपुर में चार दिनों तक गर्मी और उमस से राहत नहीं भागलपुर जिले में भी लोग बारिश की एक-एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। यहां भीषण गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर बीरेंद्र कुमार ने बताया है कि रविवार-सोमवार को आंधी के बीच हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। वहीं 23 और 24 जून को आंधी संग हल्की बारिश हो सकती है। हालांकि, इस दौरान गर्मी और उमस से राहत मिलने की संभावना बहुत कम है।