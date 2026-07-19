Bihar Weather: सोमवार को 14 जिलों में मानसून की भारी बारिश का अलर्ट, 3 दिन जमकर बरसेगा बदरा

मौसम विज्ञान केंद्र ने बादलों की सक्रियता को देखते हुए सोमवार को पटना सहित 14 जिलों के लिए अतिभारी और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।

Bihar Weather Latest: बिहार में में बारिश का सिस्टम सक्रिय है। अगले तीन दिनों तक सूबे में मानसून की झमाझम बारिश होगी। मौसम विज्ञान केंद्र ने बादलों की सक्रियता को देखते हुए सोमवार को पटना सहित 14 जिलों के लिए अतिभारी और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।

सोमवार को भभुआ, गोपालगंज, रोहतास, पश्चिमी चंपारण जिलों में कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश का अलर्ट है। वहीं पटना, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, गया, जहानाबाद, नवादा, समस्तीपुर, सीवान और वैशाली में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान राज्य भर में मेघ गर्जन और वज्रपात का भी अलर्ट जारी किया गया है। हवा की तीव्रता भी 30 से 40 किमी प्रतिघंटे रह सकती है। मौसमविदों के अनुसार मंगलवार तक बिहार के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। विशेषकर दक्षिण बिहार के जिलों में बारिश की तीव्रता अधिक रहेगी।

रविवार को 11 जिलों में बारिश रविवार को राज्य के 11 जिलों में भारी बारिश हुई। किशनगंज और पटना जिले के एक या दो स्थानों पर अति भारी वर्षा दर्ज की गई। वहीं, अररिया, वैशाली, लखीसराय, पूर्णिया, गयाजी, बेगूसराय, नालंदा, औरंगाबाद एवं सारण जिलों के एक या दो स्थानों पर भारी वर्षा हुई। राज्य के शेष भागों के अधिकांश स्थानों पर हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा दर्ज की गई। पिछले कुछ दिनों में बादलों के बरसने की तीव्रता और व्यापकता से राज्य में बारिश की कमी का आंकड़ा घटकर 41 प्रतिशत पर पहुंच गया है।