Bihar Weather: बिहार में आज भी हीटवेव से बचकर रहें, तापमान 40 डिग्री के पार; जानिए मौसम का हाल

Bihar Weather: मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक आशीष कुमार ने कहा कि गुरुवार को राज्य के तीन जिलों भभुआ, गोपालगंज और रोहतास में पछुआ के प्रभाव से उष्ण लहर चलने के आसार हैं। हालांकि सीमांचल के तीन जिले आंशिक बारिश पाएंगे।

एकबार फिर ने मौसम ने छकाया है। मौसम विभाग ने बुधवार को आंधी पानी की चेतावनी जारी की थी लेकिन पटना सहित राज्य भर में लोग दिन भर लोग गर्मी से परेशान रहे। नमी के प्रसार के बीच तापमान में बढ़ोतरी से पसीने वाली गर्मी ने लोगों को सुबह से रात तक असहज रखा। बादलों के नहीं बरसने से राज्य के 25 शहरों के अधिकतम तापमान में बुधवार को बढ़ोतरी दर्ज की गई। गुरुवार को भी गर्मी और बढ़ने के आसार हैं। भभुआ, रोहतास और गोपालगंज में लू चलने के पूर्वानुमान किया गया है।

क्यों दगा दे गया बुधवार का पूर्वानुमान विशेषज्ञों का कहना है कि राज्य में कहीं शुष्क हवाओं का प्रभाव बना है तो कहीं नमी के प्रभाव से पसीने वाली गर्मी सता रही है। मौसम का पूर्वानुमान पूरी तरह संख्यात्मक मॉडल पर आधारित होता है। स्थानीय परिस्थितियां भी बादलों के बरसने में सहायक होती हैं। अभी राज्य में कोई बारिश का स्पष्ट चिह्नित सिस्टम नहीं हैं लेकिन सूबे में तापमान के प्रसार के बीच राज्य के 90 प्रतिशत हिस्से में पुरवा का प्रवाह बना हुआ है। ऐसे में गरज तड़क वाले बादल बनते हैं लेकिन बुधवार को ऐसा हुआ नहीं। कहीं कोई जनहानि न हो इस वजह से पूर्वानुमान जारी किए जाते हैं।

गणितीय मॉडल अनुसार बुधवार को बारिश का यह पूर्वानुमान किया गया था। लेकिन बदलती वातावरणीय परिस्थितियों के बीच मौसम परिस्थितियां बदलती हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक आशीष कुमार ने कहा कि गुरुवार को राज्य के तीन जिलों भभुआ, गोपालगंज और रोहतास में पछुआ के प्रभाव से उष्ण लहर चलने के आसार हैं। हालांकि सीमांचल के तीन जिले आंशिक बारिश पाएंगे। पूर्वानुमानों से पटना के लोगों को भी राहत की उम्मीद जगी थी। बुधवार को दिन भर लोग आसमान की ओर बादलों के बरसने की आस में टकटकी लगाए रहे लेकिन सूरज की तल्ख किरणें मुह चिढ़ाती रहीं।

यहां चढ़ा तापमान बुधवार को पटना के अधिकतम तापमान में 2.1 डिग्री बढ़ोतरी दर्ज हुई। बक्सर में दो डिग्री, डेहरी में 1.6 डिग्री, औरंगाबाद में 1.7 डिग्री, अरवल में दो डिग्री, गया में 1.6 डिग्री, वैशाली में 1.9 डिग्री, मुजफ्फरपुर में एक डिग्री, नालंदा में 2.1 डिग्री, शेखपुरा में 3.1 डिग्री, दरभंगा में 1.4 डिग्री, मुंगेर में 2.8 डिग्री, भागलपुर में 3.1 डिग्री, सबौर में 2.6 डिग्री, पूर्णिया में 3.4 डिग्री, फारबिसगंज में दो डिग्री और सुपौल में दो डिग्री अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हुई। अन्य शहरों में भी आंशिक बढ़ोतरी हुई।

इन शहरों में 40 के पार रहा पारा बुधवार को कैमूर में 43.4 डिग्री, रोहतास में 43 डिग्री, औरंगाबाद में 41.6 डिग्री एवं छपरा में 40.2 डिग्री अधिकतम तापमान दर्ज हुआ। इन शहरों का तापमान 2.7 डिग्री से लेकर चार डिग्री तक सामान्य से अधिक रहा। पूरे बिहार में गर्मी पसीने छुड़ा रही है। कहीं शुष्क हवाओं का प्रभाव है तो कहीं नमी के प्रभाव से पसीने वाली गर्मी सता रही है। पटना सहित अधिकतर जिलों में सुबह आठ बजे से ही सूरज की तल्ख तेवर से धूप असहनीय होने लगी है। हालांकि, मौसम विभाग ने गुरुवार को अररिया, किशनगंज और पूर्णिया में आंधी- पानी की चेतावनी दी है। इन जिलों में एक दो जगहों पर हवा की गति 40 किमी तक रह सकती है।

आज भी झुलसाएगी गर्मी पटना सहित शेष भाग में गर्मी का प्रकोप बना रहेगा। भभुआ, गोपालगंज और रोहतास में उष्ण लहर की संभावना है। पटना में भी पसीने वाली गर्मी बनी रहेगी। बुधवार को पटना के अधिकतम तापमान में 2.1 डिग्री बढ़ोतरी दर्ज हुई।