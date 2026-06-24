Bihar Weather: दक्षिण में गर्मी और लू, उत्तर में आंधी-पानी की चेतावनी; बिहार में मौसम का हाल

Bihar Weather: बिहार में मौसम के दो रंग देख कर लोग हैरान हैं। बिहार के दक्षिण हिस्से में गर्मी से लोग बेहाल हैं तो उत्तरी भागों मे बारिश लोगों को भीषण गर्मी से राहत दे रही है। बुधवार को भी राज्य के कई जिलों में आंधी-पानी की चेतावनी जारी की गई है।

Bihar Weather: देश में मानसून के तेवर कमजोर होने से मौसम का रंग बदला हुआ है। बिहार में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। बिहार में मौसम के दो रंग है यानी यहां कहीं भीषण गर्मी है तो कहीं बारिश ने लोगों को राहत पहुंचा रखी है। बुधवार को पटना सहित दक्षिण भागों के 14 जिलों का मौसम गर्म और शुष्क बने होने के साथ कुछ स्थानों पर लू चलने के आसार हैं। वहीं उत्तर बिहार के अधिकतर भागों में मेघ गर्जन के साथ आंधी-पानी को लेकर चेतावनी जारी की गई है। 48 घंटे के दौरान अनेक भागों के अधिकतम तापमान में एक से तीन डिग्री की वृद्धि के आसार है। मौसम विभाग के अनुसार तीन से चार दिनों के दौरान दक्षिण-पश्चिम मानसून के अलग-अलग भागों में प्रसार हो सकता है।

उत्तर बिहार से उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी तक ट्रफ बनने से सीमांचल के मौसम का मिजाज अनुकूल बना हुआ है। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के ज्यादातर भागों में वर्षा दर्ज की गई। नालंदा के गिरियक में 71.6 मिमी सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई। मंगलवार को पटना सहित शेष जिलों के तापमान में वृद्धि दर्ज की गई। पटना के अधिकतम तापमान तीन डिग्री वृद्धि के साथ 39.6 डिग्री सेल्सियस एवं 41.5 डिग्री सेल्सियस रहा। मंगलवार-बुधवार की दरमियानी रात पटना-आरा समेत कुछ जगहों पर हल्की बाारिश भी दर्ज की गई है।

भभुआ और बक्सर में सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया। 65 किमी प्रतिघंटा गोपालगंज में हवा की रफ्तार दर्ज की गई। पटना सहित आसपास का मौसम गर्म और शुष्क बना रहा। प्रदेश के गया, शेखपुरा, बक्सर में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर दर्ज किया गया। कैमूर, बक्सर, गया एवं शेखपुरा में लू की स्थिति बनी रही।

प्रमुख शहरों का तापमान शहर - अधिकतम - न्यूनतम

पटना - 39.6 - 27.3

गया - 40.8 - 27.4

भागलपुर - 38.0 - 26.4

मुजफ्फरपुर - 36.8 - 27.5

(तापमान डिग्री सेल्सियस में)