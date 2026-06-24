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Bihar Weather: दक्षिण में गर्मी और लू, उत्तर में आंधी-पानी की चेतावनी; बिहार में मौसम का हाल

Nishant Nandan हिन्दुस्तान, मुख्य संवाददाता, पटना
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Bihar Weather: बिहार में मौसम के दो रंग देख कर लोग हैरान हैं। बिहार के दक्षिण हिस्से में गर्मी से लोग बेहाल हैं तो उत्तरी भागों मे बारिश लोगों को भीषण गर्मी से राहत दे रही है। बुधवार को भी राज्य के कई जिलों में आंधी-पानी की चेतावनी जारी की गई है। 

Bihar Weather: दक्षिण में गर्मी और लू, उत्तर में आंधी-पानी की चेतावनी; बिहार में मौसम का हाल

Bihar Weather: देश में मानसून के तेवर कमजोर होने से मौसम का रंग बदला हुआ है। बिहार में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। बिहार में मौसम के दो रंग है यानी यहां कहीं भीषण गर्मी है तो कहीं बारिश ने लोगों को राहत पहुंचा रखी है। बुधवार को पटना सहित दक्षिण भागों के 14 जिलों का मौसम गर्म और शुष्क बने होने के साथ कुछ स्थानों पर लू चलने के आसार हैं। वहीं उत्तर बिहार के अधिकतर भागों में मेघ गर्जन के साथ आंधी-पानी को लेकर चेतावनी जारी की गई है। 48 घंटे के दौरान अनेक भागों के अधिकतम तापमान में एक से तीन डिग्री की वृद्धि के आसार है। मौसम विभाग के अनुसार तीन से चार दिनों के दौरान दक्षिण-पश्चिम मानसून के अलग-अलग भागों में प्रसार हो सकता है।

उत्तर बिहार से उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी तक ट्रफ बनने से सीमांचल के मौसम का मिजाज अनुकूल बना हुआ है। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के ज्यादातर भागों में वर्षा दर्ज की गई। नालंदा के गिरियक में 71.6 मिमी सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई। मंगलवार को पटना सहित शेष जिलों के तापमान में वृद्धि दर्ज की गई। पटना के अधिकतम तापमान तीन डिग्री वृद्धि के साथ 39.6 डिग्री सेल्सियस एवं 41.5 डिग्री सेल्सियस रहा। मंगलवार-बुधवार की दरमियानी रात पटना-आरा समेत कुछ जगहों पर हल्की बाारिश भी दर्ज की गई है।

भभुआ और बक्सर में सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया। 65 किमी प्रतिघंटा गोपालगंज में हवा की रफ्तार दर्ज की गई। पटना सहित आसपास का मौसम गर्म और शुष्क बना रहा। प्रदेश के गया, शेखपुरा, बक्सर में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर दर्ज किया गया। कैमूर, बक्सर, गया एवं शेखपुरा में लू की स्थिति बनी रही।

प्रमुख शहरों का तापमान

शहर - अधिकतम - न्यूनतम

पटना - 39.6 - 27.3

गया - 40.8 - 27.4

भागलपुर - 38.0 - 26.4

मुजफ्फरपुर - 36.8 - 27.5

(तापमान डिग्री सेल्सियस में)

प्रमुख शहरों में वर्षा की स्थिति

बांका के रजौअ में 54.2 मिमी, शेखपुरा के चेरवा में 46.2 मिमी, नवादा के काशीचक में 38.8 मिमी, नालंदा के हिलसा में 36.8 मिमी, कटिहार के प्राणपुर में 28.4 मिमी, सुपौल के बीरपुर में 26 मिमी, बांका के अमरपुर में 24.4 मिमी, सुपौल में 23.2 मिमी, नालंदा के थरथरी में 23.2 मिमी, पिपराकोठी में 18.4 मिमी, गोपालगंज में 16.4 मिमी, कटिहार के आजमनगर में 16.4 मिमी, बक्सर के ब्रह्मपुर में 14.2 , मधुबनी के सौलीघाट में 14.2 मिमी वर्षा हुई।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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