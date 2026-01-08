Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsHeartbroken husband suicide married 8 months ago wife used to talk her lover every day
पत्नी रोज आशिक से करती थी बात, बेवफाई से आहत पति ने शादी के 8वें महीने में दे दी जान

संक्षेप:

सुपौल के किशनपुर में पत्नी की बेवफाई से आहत होकर पति ने फांसी के फंदे से लटककर अपनी जान दे दी। 8 महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी। परिजन का आरोप है कि बहू अपने प्रेमी से रोज फोन पर बात करती थी, जिससे युवक परेशान था। 

Jan 08, 2026 07:08 pm ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान, एक संवाददाता, किशनपुर (सुपौल)
बिहार के सुपौल जिले से दिल को झकझोर करने वाली घटना सामने आई है। किशनपुर थाना क्षेत्र के राजपुर में पत्नी की बेवफाई से परेशान एक पति ने खुद की जान ले ली। घटना बुधवार रात करीब 9 बजे की है, पुलिस को गुरुवार सुबह सूचना मिली। इस घटना ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है। महज 25 वर्ष की उम्र में सूरज कुमार ने अपने ही घर में फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। सूरज बोलने और सुनने में असमर्थ था, लेकिन उसका दर्द पूरे गांव की खामोशी में गूंज उठा।

परिजन के मुताबिक करीब 8 महीने पहले ही सूरज की शादी मधेपुरा जिले के मुरलीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत परसा गांव की संध्या कुमारी से हुई थी। शादी के बाद दंपती सहरसा में किराये के एक मकान में रहने लगे। शुरुआत में सब कुछ ठीक-ठाक था। लेकिन जल्द ही पति-पत्नी के बीच किसी तीसरे शख्स की एंट्री हो जाती है और वैवाहिक जीवन में तनाव के बादल मंडराने लगे।

रोजाना आशिक से बात करती थी पत्नी

मृतक के पिता शंभू मंडल और दादा लक्ष्मी मंडल ने आरोप लगाया कि शादी के बाद यह बात सामने आई कि बहू का किसी अन्य युवक से पहले से अवैध संबंध था। उनका कहना है कि बहू प्रतिदिन मोबाइल फोन पर अपने प्रेमी से बातचीत किया करती थी। इस बात को लेकर पति-पत्नी के बीच लगातार विवाद होने लगा। सूरज इस मानसिक दबाव को सह नहीं पा रहा था।

ससुराल और मायके वालों में हो चुका है समझौता

विवाद बढ़ने पर परिजन ने कई बार लड़की के मायके पक्ष को इसकी जानकारी दी। एक बार बहू को उसके माता-पिता अपने साथ मायके ले गए, लेकिन सामाजिक हस्तक्षेप के बाद समझौता हुआ और उसे दोबारा ससुराल भेजा गया। इसके बावजूद रिश्तों में आई कड़वाहट खत्म नहीं हो सकी। कुछ ही समय बाद बहू फिर मायके चली गई।

मौत से पहले सूरज की पत्नी से वीडियो कॉल पर हुई थी बात

बुधवार को घटना वाले दिन संध्या ने वीडियो कॉल के माध्यम से सूरज से बातचीत की। परिजन का कहना है कि बातचीत के बाद सूरज पूरी तरह टूट गया। देर रात उसने घर के एक कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। जब तक परिजन पहुंचे, तब तक उसकी सांसें थम चुकी थीं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची।

थानाध्यक्ष ज्ञानरंजन कुमार ने बताया कि परिजन ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। पुलिस ने आवश्यक कानूनी कार्यवाही पूरी कर शव परिजन को सौंप दिया। इस हृदयविदारक घटना ने एक बार फिर पारिवारिक कलह और मानसिक उत्पीड़न के खतरनाक परिणामों को उजागर कर दिया है। गांव में शोक का माहौल है और हर कोई इस घटना से स्तब्ध है।

