पिता के लिए हथेली पर कलश, हालत बिगड़ने पर भी नहीं हिलीं दिल की मरीज महिला भक्त; प्रशासन भी फेल

दिल की मरीज गुड्डी देवी दवा और अन्न जल छोड़कर अपने पिता के लिए हथेली पर कलश लिए मां दुर्गा की अराधना में लीन हैं। हालत बिगड़ चुकी है पर इलाज के लिए कोई दवा नहीं ले रही हैं।

बिहार के सुपौल से शक्ति की देवी माने जाने वालीं मां दुर्गा के प्रति अटूट आस्था ,श्रद्धा और चमत्कार के दृढ़ विश्वास का एक हैरान करने वाली आस्था सामने आई है। मामला सुपौल जिले के नगर परिषद त्रिवेणीगंज का है। एक दिल की मरीज महिला दवा और अन्न जल छोड़कर अपने पिता के लिए हथेली पर कलश लिए मां दुर्गा की अराधना में लीन हैं। हालत इतनी बिगड़ गई कि डॉक्टर, डीएसपी और एसडीएम उन्हें अस्पताल ले जाने पहुंचे। लेकिन, महिला भक्त ने यह कहकर अस्पताल जाने और दवा लेने के इनकार कर दिया कि मां सब संभाल लेंगी।

मन्नतें पूरी होने पर नवरात्र में कई तरह से देवी को प्रसन्न करने के उपाय भक्त जन करते हैं। सुपौल में अपनी मन्नत पूरी होने पर महिला भक्त गुड्डी देवी दाहिने हाथ पर कलश स्थापित कर नौ दिनों का निर्जला व्रत पर कर रही हैं। वह दिल की मरीज हैं और नियमित दवा खाती हैं। दवा नहीं लेने और उपवास के कारण उनकी सेहत गंभीर रूप से बिगड़ गई है। चिकित्सक के मुताबिक, हृदय रोग से पीड़ित इस महिला के हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर में लगातार उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है। इससे स्थानीय प्रशासन और मंदिर प्रबंधन की सांसे अटक गई हैं।

गुड्डी देवी डॉक्टर की चेतावनी और प्रसासनिक पदाधिकारियों के समझाने बुझाने के बावजूद व्रत तोड़ने और दवा लेने को तैयार नहीं है। शुक्रवार शाम एसडीएम अभिषेक कुमार और एसडीपीओ दिलीप कुमार मंदिर पहुँच कर महिला को काफी देर तक समझाया लेकिन, वह टस से मस नहीं हुईं। उनका साफ कहना है कि उन्हें सिर्फ मां दुर्गा पर पूरा भरोसा है, वही मेरी रक्षा करेंगी।

​पिता की सेहत के लिए कठोर व्रत जानकारी के अनुसार, कुशहा वार्ड-7 निवासी रामचंद्र सरदार की पत्नी गुड्डी देवी के पिता वासुदेव सरदार को कुछ महीने पहले लकवा का अटैक आया था। काफी इलाज कराने के बावजूद जब उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ और वह चलने-फिरने से असमर्थ हो गए, तो बेटी गुड्डी देवी ने मां दुर्गा के दरबार में अर्जी लगाई। महिला ने मन्नत मांगी थी कि उनके पिता स्वस्थ हो जाते हैं, तो वह नवरात्र के नौ दिनों तक अन्न-जल ग्रहण किए बिना, दाहिने हाथ पर कलश स्थापित कर माता की आराधना करेंगी। परिजनों के मुताबिक, मन्नत मांगने के महज चार-पांच दिनों के भीतर ही उनके पिता की सेहत में तेजी से सुधार होने लगा, जिसके बाद गुड्डी देवी ने बीते 11 अक्टूबर से मेला ग्राउंड स्थित दुर्गा मंदिर में कठोर साधना शुरू कर दी।

​जांच में मिले खतरनाक संकेत, ​प्रशासन के निर्देशानुसार क्षेत्र के मंदिरों में श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य की नियमित जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम तैनात है। नवरात्र के छठे दिन जब मेडिकल टीम ने गुड्डी देवी की जांच की, तो उनके होश उड़ गए। ​अनुमंडलीय अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉ. उमेश कुमार ने शुक्रवार शाम दोबारा उनकी गहन जांच की। उन्होंने बताया कि महिला पहले से ही हृदय रोग से पीड़ित हैं और व्रत के चलते उन्होंने अपनी नियमित दवाइयां भी बंद कर दी हैं। जांच में उनका ब्लड प्रेशर बेहद असामान्य पाया गया है, साथ ही पल्स और हार्ट रेट में भी खतरनाक गड़बड़ी दर्ज की गई है। डॉक्टरों की टीम ने इसे मेडिकल इमरजेंसी मानते हुए तत्काल व्रत समाप्त कर इलाज शुरू करने की सख्त सलाह दी है।

​प्रशासन समझाने में जुटा ​एसडीएम अभिषेक कुमार ने मामले पर संज्ञान लेते हुए कहा कि महिला की बिगड़ती सेहत प्रशासन के लिए चिंता का विषय है। डॉक्टरों और स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार महिला और उनके परिजनों को समझा रही है कि उपवास तोड़कर दवाइयां लेना उनके जीवन के लिए बेहद जरूरी है।

​दूसरी ओर, महिला और उनके परिजन अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। गुड्डी देवी की अटूट आस्था के आगे फिलहाल चिकित्सक और प्रशासनिक प्रयास बेअसर साबित हो रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग लगातार उनकी पल्स और बीपी पर कड़ी नजर बनाए हुए है।