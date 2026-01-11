सोते समय आया हार्ट अटैक; नींद में एसआई की मौत, SSB ट्रेनिंग सेंटर में तैनाती थी

संक्षेप: सुपौल जिले में एसएसबी ट्रेनिंग सेंटर में तैनात सब इंस्पेक्टर (आर्मोरर) हेमंता कुमार सोनवाल (53) का शनिवार देर रात अचानक निधन हो गया। वह मूल रूप से असम के तीनसुकिया के रहने वाले थे। बताया जा रहा है कि सोते समय हार्ट अटैक आने से मौत हो गई।

सुपौल जिले के आसनपुर कुपहा स्थित सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) ट्रेनिंग सेंटर में तैनात सब इंस्पेक्टर (आर्मोरर) हेमंता कुमार सोनवाल (53) का शनिवार देर रात अचानक निधन हो गया। उनके असामयिक निधन से एसएसबी जवानों में शोक की लहर दौड़ गई है। हेमंता मूल रूप से असम के तीनसुकिया जिले के दमददम गांव के निवासी थे। वो पिछले करीब एक साल से अपने परिवार के साथ सुपौल जिले के आसनपुर कुपहा स्थित एसएसबी ट्रेनिंग सेंटर परिसर में रह रहे थे। परिजनों के अनुसार, शनिवार रात उन्होंने परिवार के साथ भोजन किया और इसके बाद सोने चले गए।

रात करीब तीन बजे उनकी पत्नी उमेश्वरी सोनवाल ने जब उन्हें जगाने का प्रयास किया तो उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। स्थिति को गंभीर समझते हुए तुरंत कैंप में तैनात अन्य जवानों को इसकी सूचना दी गई। जवानों की मदद से उन्हें तत्काल एसएसबी ट्रेनिंग सेंटर स्थित अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उनकी हालत गंभीर बताते हुए उन्हें अनुमंडल अस्पताल निर्मली रेफर कर दिया। निर्मली अनुमंडल अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। प्रारंभिक जांच में मौत का कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलने पर किशनपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की।