heart attack while sleeping sub inspector died in sleep He was posted at SSB training center in supaul
सोते समय आया हार्ट अटैक; नींद में एसआई की मौत, SSB ट्रेनिंग सेंटर में तैनाती थी

सोते समय आया हार्ट अटैक; नींद में एसआई की मौत, SSB ट्रेनिंग सेंटर में तैनाती थी

संक्षेप:

सुपौल जिले में एसएसबी ट्रेनिंग सेंटर में तैनात सब इंस्पेक्टर (आर्मोरर) हेमंता कुमार सोनवाल (53) का शनिवार देर रात अचानक निधन हो गया। वह मूल रूप से असम के तीनसुकिया के रहने वाले थे। बताया जा रहा है कि सोते समय हार्ट अटैक आने से मौत हो गई।

Jan 11, 2026 07:36 pm ISTsandeep हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान संवाददाता, सुपौल
सुपौल जिले के आसनपुर कुपहा स्थित सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) ट्रेनिंग सेंटर में तैनात सब इंस्पेक्टर (आर्मोरर) हेमंता कुमार सोनवाल (53) का शनिवार देर रात अचानक निधन हो गया। उनके असामयिक निधन से एसएसबी जवानों में शोक की लहर दौड़ गई है। हेमंता मूल रूप से असम के तीनसुकिया जिले के दमददम गांव के निवासी थे। वो पिछले करीब एक साल से अपने परिवार के साथ सुपौल जिले के आसनपुर कुपहा स्थित एसएसबी ट्रेनिंग सेंटर परिसर में रह रहे थे। परिजनों के अनुसार, शनिवार रात उन्होंने परिवार के साथ भोजन किया और इसके बाद सोने चले गए।

रात करीब तीन बजे उनकी पत्नी उमेश्वरी सोनवाल ने जब उन्हें जगाने का प्रयास किया तो उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। स्थिति को गंभीर समझते हुए तुरंत कैंप में तैनात अन्य जवानों को इसकी सूचना दी गई। जवानों की मदद से उन्हें तत्काल एसएसबी ट्रेनिंग सेंटर स्थित अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उनकी हालत गंभीर बताते हुए उन्हें अनुमंडल अस्पताल निर्मली रेफर कर दिया। निर्मली अनुमंडल अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। प्रारंभिक जांच में मौत का कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलने पर किशनपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की।

इसके बाद पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में कराया गया। पोस्टमार्टम प्रक्रिया पूरी होने के बाद एसएसबी ट्रेनिंग सेंटर परिसर में दिवंगत अधिकारी को गार्ड ऑफ ऑनर देकर अंतिम सलामी दी गई। इस दौरान एसएसबी के वरिष्ठ अधिकारी, जवान और कर्मचारी मौजूद रहे। पार्थिव शरीर को पूरे सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव तीनसुकिया (असम) भेजा गया, जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। मृतक के परिवार में उनके पिता मुकेश्वर सोनवाल, माता प्रेम मोदा सोनवाल और दो बेटियां हैं। हेमंता कुमार सोनवाल के निधन से उनके परिवार के साथ-साथ एसएसबी बल को भी अपूरणीय क्षति हुई है।