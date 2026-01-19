एक दिन में 510 केस की सुनवाई, पटना हाईकोर्ट के जज ने बना दिया रिकॉर्ड

संक्षेप: पटना हाईकोर्ट के जज आरपी मिश्रा ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। उन्होंने सोमवार को एक दिन में 510 केस की सुनवाई कर मिसाल पेश की है।

बिहार के पटना हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई का रिकॉर्ड बन गया। जस्टिस आरपी मिश्रा की एकलपीठ ने शराबबंदी कानून से संबंधित 510 केस की एक दिन में सुनवाई कर हाई कोर्ट में एक नया रिकॉर्ड बना दिया। अब तक एक दिन में इतनी बड़ी संख्या में केस पर सुनवाई पहले कभी नहीं हुई थी। इससे पहले 500 से कम मामलों की सुनवाई का रिकॉर्ड है।

जस्टिस आरपी मिश्रा के न्यायकक्ष में सोमवार को 510 केस सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया। सभी केस को सुनवाई के लिए पुकार लगाई गई। जिस केस में वकील नहीं आए, उसे अगले दिन के लिए रखने का आदेश जारी किया गया। वहीं जिस मामले में अधिवक्ता उपस्थित हुए, उन सभी 475 केसों को सुनवाई कर उन्हें निष्पादित किया गया।

केसों के निष्पादन में बिहार सरकार की ओर से सहायक लोक अभियोजक (एपीपी) चौबे जवाहर, रेणु कुमारी और नित्या नंद तिवारी का बड़ा योगदान रहा। एपीपी ने मोटी-मोटी केस डायरी को पढ़कर कोर्ट को आरोपियों के बारे में पूरी जानकारी दी और उसके बाद कोर्ट ने अपना आदेश जारी किया।