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मेडिकल कॉलेजों में ऑपरेशन का इंतजार कर रहे मरीजों के लिए खुशखबरी, निशांत ने किया बड़ा ऐलान

By Sudhir Kumar
लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने कहा है कि मरीजों को समय पर गुणवत्तापूर्ण उपचार होना चाहिए। राज्य के मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में लंबित ऑपरेशन आइजीआइएमएस, एम्स और मेदान्ता में कराने का निर्देश दिया। 

मेडिकल कॉलेजों में ऑपरेशन का इंतजार कर रहे मरीजों के लिए खुशखबरी, निशांत ने किया बड़ा ऐलान

Nishat Kumar Announcement: बिहार के गरीब तबके के लोगों के लिए स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने बड़ी राहत का ऐलान किया है। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में जो मरीज लंबे समय से ऑपरेशन का इंतजार कर रहे हैं, उनकी चिंता स्वास्थ्य मंत्री कर रहे हैं। उन्होंने विभाग को निर्देश दिया है कि राज्य के मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में लंबित ऑपरेशन आइजीआइएमएस, एम्स और मेदान्ता में होंगे।

स्वास्थ्य मंत्री ने बुधवार को विभागीय सभागार में मैराथन बैठक की औऱ राजधानी पटना के प्रमुख चिकित्सा संस्थानों की उच्चस्तरीय समीक्षा की। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि मरीजों को समय पर गुणवत्तापूर्ण उपचार होना चाहिए। उन्होंने सुपर स्पेशियलिटी सेवाओं के विस्तार और आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के निर्देश दिए। कहा कि राज्य के सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने आए किसी भी मरीज को लौटने की जरूरत नहीं होना चाहिए। उन्होंने साफ कहा कि जनता को सरकार की व्यवस्था का लाभ मिलना चाहिए। बिहार के लोगों को बीमारियों मुक्त कराना विभाग की जिम्मेदारी है।

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बैठक में पटना के प्रमुख मेडिकल कॉलेज एवं चिकित्सा संस्थानों के प्राचार्य, अधीक्षक, निदेशक शामिल हुए। बैठक में स्वास्थ्य सचिव कुमार रवि, विभागीय मंत्री के आप्त सचिव कौशलेंद्र कुमार, आईजीआईसी, मेदांता, पीएमसीए, एनएमसीएच, एलएनजेपी, आईजीआईएमएस, बिहार मेडिकल सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड तथा आयुष्मान भारत योजना की टीम के प्रतिनिधियों सहित संबंधित संस्थानों के निदेशक, अधीक्षक एवं प्राचार्य मौजूद रहे।

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स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद से निशांत कुमार अपने विभाग के कार्यकलाप और अस्पतालों में मरीजों के इलाज की व्यवस्था को लेकर ऐक्शन मोड में हैं। उन्होंने राज्य के कई अस्पतालों में व्यवस्था और सुविधाओं का जायजा लिया। निशांत कुमार ने सरकारी अस्पतालों से रेफर कर देने की परंपरा को खत्म करने का ऐलान किया है। इसके लिए प्रखंड स्तर पर संचालित पीएचजी और सीएचसी में आईसीयू की सुविधा बहाल करने का निर्देश दिया। यह भी तय कर दिया गया है कि किसी मरीज को हायर सेंटर रेफर करने के लिए ठोस और वाजिब कारण भी बताना होगा।

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निशांत कुमार राज्य के मेडिकल कॉलेजों के अस्पतालों में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और इलाज के अत्याधूनिक उपकरणों की व्यवस्था करने पर जोर दे रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग इस लक्ष्य के साथ काम कर रहा है कि इलाज के लिए आम जनों को बिहार से बाहर नहीं जाना पड़े। सभी जिलों के मॉडल और अन्य सरकारी अस्पतालों में इलाज की पूर्ण व्यवस्था हो सके। कई बार समय से इलाज नहीं होने से मरीज की मौत हो जाती है। इसलिए जहां मरीज भर्ती होते हैं, वहीं उनका समुचित इलाज कराया जाए।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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