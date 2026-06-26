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श्रावणी मेला 2026 को लेकर स्वास्थ्य विभाग का बड़ा फैसला, कांवरिया पथ पर तैनात होंगे 17 जिलों के 129 डॉक्टर

Jayendra Pandey हिन्दुस्तान, वरीय संवाददाता, भागलपुर
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Shravani Mela 2026: श्रावणी मेला 2026 के दौरान भागलपुर, मुंगेर और बांका के कांवरिया पथ पर 42 स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। इनमें 30 जुलाई से 28 अगस्त 2026 तक 17 जिलों के 129 डॉक्टर तैनात रहेंगे।

श्रावणी मेला 2026 को लेकर स्वास्थ्य विभाग का बड़ा फैसला, कांवरिया पथ पर तैनात होंगे 17 जिलों के 129 डॉक्टर

Shravani Mela 2026: विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला 2026 में सुल्तानगंज से जल उठाकर देवघर जाने वाले लाखों कांवरियों को बेहतर और तुरंत स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए बिहार स्वास्थ्य विभाग ने एक बड़ा कदम उठाया है। इस साल पूरे एक महीने तक चलने वाले मेले के दौरान कांवरिया पथ पर श्रद्धालुओं की सेवा के लिए राज्य के 17 अलग-अलग जिलों से 129 डॉक्टरों की विशेष तैनाती की जाएगी। यह सभी डॉक्टर भागलपुर, मुंगेर और बांका जिले के मुख्य कांवरिया मार्ग पर बनाए गए हेल्थ कैंपों में चौबीसों घंटे मुस्तैद रहेंगे। स्वास्थ्य विभाग के उप सचिव विनोद कुमार पाठक ने इस संबंध में सभी संबंधित जिलों के सिविल सर्जनों को कड़ा निर्देश जारी कर दिया है। डॉक्टरों की यह विशेष ड्यूटी आगामी 30 जुलाई से शुरू होगी और मेले की समाप्ति यानी 28 अगस्त 2026 तक लगातार जारी रहेगी।

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जानिए कहां कितने डॉक्टर संभालेंगे कमान

श्रावणी मेले के दौरान मुख्य कांवरिया पथ पर कुल 42 अस्थाई स्वास्थ्य शिविरों का संचालन किया जाएगा, जहां डॉक्टरों के साथ-साथ नर्सिंग स्टाफ, फार्मासिस्ट और लैब टेक्नीशियन भी मौजूद रहेंगे। विभाग द्वारा जारी व्यवस्था के अनुसार, भागलपुर जिले में संचालित 13 स्वास्थ्य शिविरों में कुल 39 डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई गई है, जिसमें खगड़िया के 9, नवादा के 7, कटिहार के 11 और गया के 12 डॉक्टर शामिल हैं। वहीं, बांका जिले के 16 स्वास्थ्य शिविरों के लिए कुल 45 डॉक्टरों को प्रतिनियुक्त किया गया है, जिसमें लखीसराय व शेखपुरा के 6-6, पूर्णिया के 8, बेगूसराय के 9 और नालंदा के 16 डॉक्टर तैनात होंगे। इसके अलावा मुंगेर जिले के 13 स्वास्थ्य शिविरों में भी 45 डॉक्टरों की कमान होगी, जिसमें पटना के 10, वैशाली के 12, भोजपुर के 10, मधेपुरा के 8 और जमुई के 5 डॉक्टर अपनी सेवाएं देंगे।

ट्रेन में यात्रियों को मिलेंगी ये आधुनिक सुविधाएं और दवाएं

सुल्तानगंज से देवघर तक की कठिन पैदल यात्रा के दौरान लाखों कांवरियों को भारी थकान, डिहाइड्रेशन, पैर में छाले, बुखार, चोट और सांप काटने जैसी कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने इन सभी 42 शिविरों में पुख्ता इंतजाम किए हैं। हर कैंप में मुफ्त दवाएं, प्राथमिक उपचार सामग्री, दर्द निवारक स्प्रे, ओआरएस के पैकेट और पर्याप्त मात्रा में ग्लूकोज की व्यवस्था रहेगी। इसके साथ ही, किसी भी आपातकालीन स्थिति या गंभीर मरीज को तुरंत बड़े अस्पताल भेजने के लिए कांवरिया पथ पर एम्बुलेंस की चौबीसों घंटे तैनाती रहेगी। विभाग का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देवघर जाने वाले किसी भी शिवभक्त को रास्ते में इलाज के लिए परेशान न होना पड़े।

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Jayendra Pandey
अदम गोंडवी के शहर गोण्डा से ताल्लुक रखने वाले जयेंद्र पाण्डेय मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे एक ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। वर्तमान में ’हिन्दुस्तान’ (Hindustan Times Group) के साथ जुड़कर जनसरोकार की खबरों को कवर कर रहे जयेंद्र ने नोएडा के प्रतिष्ठित संस्थान जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं और अपने करियर का आगाज ‘जी न्यूज’ की नेशनल टीम में इंटर्नशिप से किया। इसके बाद उन्होंने ’दैनिक भास्कर’ में बतौर ट्रेनी फीचर और स्पेशल स्टोरीज पर काम करते हुए कंटेंट की बारीकियों को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया, जिसमें नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य कई स्पेशल स्टोरीज शामिल हैं। वर्तमान में वे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 'हिन्दुस्तान' की बिहार टीम के लिए राजनीति, क्राइम और जनसरोकार से जुड़ी बड़ी खबरों को बेहद आक्रामकता और गहराई के साथ कवर कर रहे हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेंद्र का रुझान पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ओर भी है। वे चुनावी समीकरणों और रणनीतिक प्रबंधन की अच्छी समझ रखते हैं। और पढ़ें
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