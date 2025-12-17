गुरुजी प्राइवेट पार्ट छूते हैं; छात्राओं से छेड़खानी का भांडा फूटा, तो स्कूल से भागा हेडमास्टर

संक्षेप: जहानाबाद के एक स्कूल हेडमास्टर पर छठी की छात्राओं के साथ छेड़खानी का आरोप लगा है। छात्राओं ने प्राइवेट पार्ट छूने की शिकायत की है। स्कूल में हंगामे के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

बिहार के जहानाबाद में एक गर्ल्स स्कूल के हेडमास्टर द्वारा छात्राओं के साथ छेड़खानी का शर्मनाक मामला सामने आया है। घटना शहर के महलचक मोड़ स्थित राजकीयकृत उर्दू कन्या मध्य विद्यालय की है। स्कूल में पढ़ने वालीं कक्षा 6 की छात्राओं ने आरोप लगाया कि हेडमास्टर उनके प्राइवेट पार्ट को टच करते हैं, उन्हें अपने चैंबर में बुलाकर पैर दबवाते और तेल मालिश करवाने की बात कहकर गलत तरीके से छूते हैं। बच्चियों ने जब अपने अभिभावकों को बताया तो उन्होंने बुधवार को स्कूल पहुंचकर विरोध दर्ज किया। हंगामे को देखते हुए प्रधानाध्यापक संजय कुमार स्कूल से भाग छूटा।

आरोप है कि हेडमास्टर बीते कई दिनों से स्कूल की छात्राओं के साथ गंदी हरकत कर रहा था। वह घर में किसी को कहने पर बच्चियों को मारने की धमकी दे रहा था। इस आरोप के संबंध में एक छात्र की मां ने नगर थाने में प्रधानाध्यापक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है।

थानाध्यक्ष मोहन प्रसाद सिंह ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बुधवार को बताया कि इस केस की जांच शुरू कर दी गई है। हेडमास्टर की शिकायत लेकर नगर थाने में एक छात्रा और उसकी दो सहेली के अलावा उनके अभिभावक और बड़ी संख्या में लोग आए। प्रधानाध्यापक से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन वह विद्यालय में कहीं नहीं मिले।

घटना के संबंध में छठी क्लास में पढ़ने वाली तीन छात्राओं का कहना है कि बीते कई दिनों से प्रधानाध्यापक उनके साथ अश्लील हरकत कर रहे थे। जब वह विरोध करतीं तो हेडमास्टर द्वारा उन्हें जमीन पर पटककर मारने की धमकी दी जाती। इससे वे डर गईं।

उन्होंने बताया कि दो दिन पहले एक छात्रा के पेट और दूसरे के पैर में दर्द था। प्रधानाध्यापक ने उन्हें अपने पास बुलाकर गलत तरीके से छुआ। जब आपत्ति जताई तो उन्हें धमकी देकर उठक-बैठक करवाई गई।