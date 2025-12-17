Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsHeadmaster touching girl students private parts flied from school after being exposed
गुरुजी प्राइवेट पार्ट छूते हैं; छात्राओं से छेड़खानी का भांडा फूटा, तो स्कूल से भागा हेडमास्टर

गुरुजी प्राइवेट पार्ट छूते हैं; छात्राओं से छेड़खानी का भांडा फूटा, तो स्कूल से भागा हेडमास्टर

संक्षेप:

जहानाबाद के एक स्कूल हेडमास्टर पर छठी की छात्राओं के साथ छेड़खानी का आरोप लगा है। छात्राओं ने प्राइवेट पार्ट छूने की शिकायत की है। स्कूल में हंगामे के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। 

Dec 17, 2025 06:19 pm ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान, निज प्रतिनिधि, जहानाबाद
share Share
Follow Us on

बिहार के जहानाबाद में एक गर्ल्स स्कूल के हेडमास्टर द्वारा छात्राओं के साथ छेड़खानी का शर्मनाक मामला सामने आया है। घटना शहर के महलचक मोड़ स्थित राजकीयकृत उर्दू कन्या मध्य विद्यालय की है। स्कूल में पढ़ने वालीं कक्षा 6 की छात्राओं ने आरोप लगाया कि हेडमास्टर उनके प्राइवेट पार्ट को टच करते हैं, उन्हें अपने चैंबर में बुलाकर पैर दबवाते और तेल मालिश करवाने की बात कहकर गलत तरीके से छूते हैं। बच्चियों ने जब अपने अभिभावकों को बताया तो उन्होंने बुधवार को स्कूल पहुंचकर विरोध दर्ज किया। हंगामे को देखते हुए प्रधानाध्यापक संजय कुमार स्कूल से भाग छूटा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

आरोप है कि हेडमास्टर बीते कई दिनों से स्कूल की छात्राओं के साथ गंदी हरकत कर रहा था। वह घर में किसी को कहने पर बच्चियों को मारने की धमकी दे रहा था। इस आरोप के संबंध में एक छात्र की मां ने नगर थाने में प्रधानाध्यापक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है।

थानाध्यक्ष मोहन प्रसाद सिंह ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बुधवार को बताया कि इस केस की जांच शुरू कर दी गई है। हेडमास्टर की शिकायत लेकर नगर थाने में एक छात्रा और उसकी दो सहेली के अलावा उनके अभिभावक और बड़ी संख्या में लोग आए। प्रधानाध्यापक से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन वह विद्यालय में कहीं नहीं मिले।

ये भी पढ़ें:अरवल में आंगनबाड़ी सहायिका की पीट-पीटकर हत्या, परिजन बोले- रेप भी हुआ

घटना के संबंध में छठी क्लास में पढ़ने वाली तीन छात्राओं का कहना है कि बीते कई दिनों से प्रधानाध्यापक उनके साथ अश्लील हरकत कर रहे थे। जब वह विरोध करतीं तो हेडमास्टर द्वारा उन्हें जमीन पर पटककर मारने की धमकी दी जाती। इससे वे डर गईं।

उन्होंने बताया कि दो दिन पहले एक छात्रा के पेट और दूसरे के पैर में दर्द था। प्रधानाध्यापक ने उन्हें अपने पास बुलाकर गलत तरीके से छुआ। जब आपत्ति जताई तो उन्हें धमकी देकर उठक-बैठक करवाई गई।

स्कूल में हंगामा, पुलिस पहुंची

बुधवार को बड़ी संख्या में अभिभावक, स्कूल की छात्राएं और मोहल्ले के लोग विद्यालय परिसर में जमा हो गए। वे हंगामा करने लगे। आक्रोशित लोगों ने प्रधानाध्यापक संजय कुमार के खिलाफ के नारेबाजी की। हेडमास्टर को गिरफ्तार करने की मांग की गई। सूचना मिलने पर नगर थाना पुलिस स्कूल में पहुंची और हंगामा कर रहे लोगों को समझाकर शांत कराया।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
Bihar School Jahanabad Latest News Jehanabad News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।