सिर मुंडाया, मुंह काला कर घुमाया; सीवान में छात्रा से रेप की कोशिश में शिक्षक गिरफ्तार

संक्षेप: सीवान जिले के बसंतपुर प्रखंड में प्राइवेट कोचिंग चलाने वाले एक सरकारी शिक्षक को लोगों ने मुंह काला कर बाजार में घुमा दिया। शिक्षक पर एक नाबालिग छात्रा से रेप की कोशिश करने का आरोप है।

बिहार के सीवान जिले में एक सरकारी शिक्षक ने नाबालिग छात्रा के साथ रेप की कोशिश की। मामला बसंतपुर थाना क्षेत्र का है। घटना से आक्रोशित लोगों ने शिक्षक को पकड़कर उसका सिर मुंड दिया। फिर उसका मुंह काला किया और जूतों की माला पहनाकर उसे बाजार में घुमाया गया। छात्रा के पिता ने पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई। इसके बाद शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

थानाध्यक्ष राजकुमार गौतम ने कहा कि आरोपी शिक्षक को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी उत्क्रमित मध्य विद्यालय में बतौर शिक्षक कार्यरत है। इसके अलावा वह प्राइवेट कोचिंग भी चलाता है। बताया जा रहा है कि पीड़ित छात्रा लंबे समय से आरोपी के यहां कोचिंग पढ़ने जाती थी।

7 फरवरी, शनिवार को सुबह 5 बजे कोचिंग पहंची। वहां से घर लौटने के बाद उसने परिजन को आपबीती बताई। पीड़िता ने कहा कि बीते 3 दिनों से टीचर उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास कर रहा है। साथ ही, किसी को घर पर बताने पर वह वीडियो वायरल करने की धमकी भी दे रहा था।

इसके बाद नाबालिग छात्रा के पिता ने पुलिस थाने में शिकायत दी। जैसे ही क्षेत्र में खबर फैली, लोग आक्रोशित हो गए। भीड़ ने आरोपी शिक्षक के कपड़े फाड़ उसके मुंह पर कालिख पोत दी। फिर सिर के बाल उतार कर उसे जूतों की माला पहना बाजार में घुमाया गया। बाद में उसे पुलिस को सौंप दिया गया।

आरोपित शिक्षक के स्कूल के हेडमास्टर ने बताया कि यह घटना स्कूल में नहीं हुई। बल्कि आरोपी शिक्षक अपने मकान में निजी कोचिंग चलाता है। हालांकि, इसकी सूचना शिक्षा विभाग को दे दी गई है।