काम की खबर: सिर,मुंह, गले के कैंसर का इलाज दरभंगा में, होमी भाभा हॉस्पिटल को सम्राट कैबिनेट से मंजूरी
दरभंगा के गंगवारा स्थित सदर अस्पताल में होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र, मुजफ्फरपुर के माध्यम से सिर, मुंह एवं गर्दन के कैंसर अस्पताल का संचालन जारी रहेगा। कैबिनेट की बैठक में इसकी मंजूरी दे दी गई है।
पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। बिहार के दरभंगा जिला अंतर्गत गंगवारा में स्थित 100 शय्या वाले अस्पताल भवन में पूर्व से संचालित कैंसर अस्पताल के आधे हिस्से में अब सदर अस्पताल का संचालन भी होगा। राज्य मंत्रिपरिषद ने इसकी स्वीकृति दी। योजना के अनुसार, अस्पताल भवन के दाहिने हिस्से में होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र, मुजफ्फरपुर के जरिए सिर, मुंह एवं गर्दन के कैंसर अस्पताल का संचालन जारी रहेगा, जबकि बाएं हिस्से में सदर अस्पताल की सेवाएं मरीजों को मिलेंगी।
जिला स्वास्थ्य समिति, दरभंगा और होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र, मुजफ्फरपुर की संयुक्त बैठक में अस्पताल भवन को दो हिस्सों में विभाजित कर दोनों अस्पतालों के संचालन का प्रस्ताव तैयार किया गया। संस्थान ने भी इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति प्रदान की है।
दरअसल, दरभंगा जिले की आबादी, जनसंख्या घनत्व, बाढ़ एवं अन्य आपदाओं तथा केन्द्र और राज्य सरकार के महत्वपूर्ण स्वास्थ्य कार्यक्रमों के संचालन को ध्यान में रखते हुए 20 नवंबर 2019 को गंगवारा में 100 शय्या वाले सदर अस्पताल के भवन निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई थी।
इसके बाद सिर, मुंह एवं गर्दन के कैंसर मरीजों को विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 8 जनवरी 2024 को मंत्रिमंडल की बैठक में इस अस्पताल भवन को उपकरणों सहित निर्धारित शर्तों के तहत 10 वर्षों के लिए होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र, मुजफ्फरपुर को सौंपने की स्वीकृति दी गई थी। इसके लिए 7 मार्च 2024 को स्वास्थ्य विभाग और संस्थान के बीच सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। अस्पताल के रखरखाव की जिम्मेदारी संस्थान को दी गई है, जबकि भवन का स्वामित्व राज्य सरकार के पास है।
आईआईटी पटना में बनेगा रिसर्च पार्क, मदद करेगा आईआईटी मद्रास
आईआईटी पटना में रिसर्च पार्क बनेगा। इसके निर्माण के लिए आईआईटी मद्रास के सेंटर फॉर अर्बनाइजेशन, बिल्डिंग एंड एनवायरमेंट मदद करेगा। उसे मुख्य परामर्शी और परियोजना प्रबंधन सलाहकार के रूप में चयनित किया गया है। रिसर्च पार्क के निर्माण पर 305 करोड़ रुपये खर्च होंगे। जबकि परियोजना लागत का पांच प्रतिशत यानी 15.25 करोड़ रुपये परामर्श शुल्क निर्धारित किया गया है। इसके लिए संस्था के साथ समझौता ज्ञापन करने की भी मंजूरी दी गई है। रिसर्च पार्क के निर्माण से शोध और नवाचार से जुड़ी गतिविधियों को संस्थागत आधार मिलने की उम्मीद है।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें