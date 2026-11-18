दरभंगा के गंगवारा स्थित सदर अस्पताल में होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र, मुजफ्फरपुर के माध्यम से सिर, मुंह एवं गर्दन के कैंसर अस्पताल का संचालन जारी रहेगा। कैबिनेट की बैठक में इसकी मंजूरी दे दी गई है।

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। बिहार के दरभंगा जिला अंतर्गत गंगवारा में स्थित 100 शय्या वाले अस्पताल भवन में पूर्व से संचालित कैंसर अस्पताल के आधे हिस्से में अब सदर अस्पताल का संचालन भी होगा। राज्य मंत्रिपरिषद ने इसकी स्वीकृति दी। योजना के अनुसार, अस्पताल भवन के दाहिने हिस्से में होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र, मुजफ्फरपुर के जरिए सिर, मुंह एवं गर्दन के कैंसर अस्पताल का संचालन जारी रहेगा, जबकि बाएं हिस्से में सदर अस्पताल की सेवाएं मरीजों को मिलेंगी।

जिला स्वास्थ्य समिति, दरभंगा और होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र, मुजफ्फरपुर की संयुक्त बैठक में अस्पताल भवन को दो हिस्सों में विभाजित कर दोनों अस्पतालों के संचालन का प्रस्ताव तैयार किया गया। संस्थान ने भी इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति प्रदान की है।

दरअसल, दरभंगा जिले की आबादी, जनसंख्या घनत्व, बाढ़ एवं अन्य आपदाओं तथा केन्द्र और राज्य सरकार के महत्वपूर्ण स्वास्थ्य कार्यक्रमों के संचालन को ध्यान में रखते हुए 20 नवंबर 2019 को गंगवारा में 100 शय्या वाले सदर अस्पताल के भवन निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई थी।

इसके बाद सिर, मुंह एवं गर्दन के कैंसर मरीजों को विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 8 जनवरी 2024 को मंत्रिमंडल की बैठक में इस अस्पताल भवन को उपकरणों सहित निर्धारित शर्तों के तहत 10 वर्षों के लिए होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र, मुजफ्फरपुर को सौंपने की स्वीकृति दी गई थी। इसके लिए 7 मार्च 2024 को स्वास्थ्य विभाग और संस्थान के बीच सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। अस्पताल के रखरखाव की जिम्मेदारी संस्थान को दी गई है, जबकि भवन का स्वामित्व राज्य सरकार के पास है।