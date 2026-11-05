महिला सिपाही और हवलदार बर्खास्त, थानेदार समेत 5 पुलिस वालों पर क्यों गिरी गाज?

भागलपुर प्रमंडल में पांच पुलिसकर्मियों पर कड़ी कार्रवाई की गयी है। एक महिला सिपाही और एक हवलदार को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है।

भागलपुर/बांका, हि.टी.। बिहार के भागलपुर प्रमंडल में पांच पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई की गई है। अलग-अलग जांच में दोषी पाए जाने पर बांका जिला बल के हवलदार और एक महिला सिपाही को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। बांका एसपी कार्यालय से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक पहले मामले में बांका जिला बल के हवलदार संख्या-3 चितरंजन राउत को शराब सेवन के आरोप में सेवा से बर्खास्त किया गया है। उन पर दो अगस्त 2025 को शराब पीने का आरोप लगा था। दूसरे मामले में बांका जिला बल की तत्कालीन महिला सिपाही पीटीसी-155 संगीता कुमारी को परीक्षा में कदाचार के आरोप में बर्खास्त किया गया है। वर्तमान में उनकी पदस्थापना औरंगाबाद जिले में है। इस कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है।

भागलपुर में अवैध वसूली में संलिप्त शिवनारायणपुर थानेदार अमित कुमार और उसी थाने के दारोगा अरुण कुमार यादव को एसएसपी प्रमोद कुमार यादव ने सस्पेंड कर दिया है। स्कॉर्पियो चालक से 45 हजार और उसी वाहन में रखे 180 लीटर डीजल जबरन लिए जाने को लेकर पीड़ित ने शिकायत की थी। जांच रिपोर्ट आने के बाद यह कार्रवाई की है। उधर, ड्यूटी में लापरवाही के आरोप में एनटीपीसी थाना में पदस्थापित एएसआई धर्मेंद्र कुमार को एसएसपी ने सस्पेंड कर दिया।

अवैध वसूली को लेकर चालक ने एसएसपी से की थी शिकायत अवैध वसूली में संलिप्त शिवनारायणपुर थानेदार अमित कुमार और उसी थाने के दारोगा अरुण कुमार कुमार यादव को एसएसपी प्रमोद कुमार यादव ने सस्पेंड कर दिया है। स्कॉर्पियो चालक से 45 हजार रुपये और उसी वाहन में रखे 180 लीटर डीजल जबरन लिए जाने को लेकर पीड़ित ने साक्ष्य के साथ शिकायत की थी। एसएसपी ने ग्रामीण एसपी से जांच कराने को कहा था। ग्रामीण एसपी आलोक रंजन ने एसडीपीओ कहलगांव-2 से जांच कराने के बाद रिपोर्ट एसएसपी को सौंपी। रिपोर्ट में पुलिस पर लगे आरोप को सही बताया गया। उसके बाद एसएसपी ने कार्रवाई की। कहलगांव थाना क्षेत्र के कुमारशाही के रहने वाले स्कॉर्पियो चालक पंकज कुमार ने पुलिस पदाधिकारी और उस थाने के चालक द्वारा अवैध वसूली का आरोप लगाकर शिकायत की थी। गोराडीह थाना में पदस्थापित सरोज कुमार राजवंशी को शिवनारायणपुर थाना का नया थानेदार बनाया गया है।