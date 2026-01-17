Hindustan Hindi News
घरवालों को पीटता, गंदी गाली देता; शराबी बेटे को पिता ने ही जेल भिजवा दिया

घरवालों को पीटता, गंदी गाली देता; शराबी बेटे को पिता ने ही जेल भिजवा दिया

संक्षेप:

पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज में शराबी पुत्र की प्रताड़ना से तंग आकर एक पिता ने अपने ही बेटे को पुलिस से गिरफ्तार करवा कर जेल भिजवाया। आरोपी युवक शराब के नशे में आए दिन गाली-गलौज व मारपीट करता था। ब्रेथ एनलाइजर जांच में शराब पीने की पुष्टि हुई।

Jan 17, 2026 03:03 pm ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, पश्चिमी चंपारण
पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज के प्रकाश नगर मोहल्ले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां शराबी पुत्र की लगातार प्रताड़ना से तंग आकर एक पिता ने अपने ही बेटे को पुलिस से गिरफ्तार करवा कर जेल भिजवा दिया। यह घटना इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। गिरफ्तार युवक की पहचान प्रकाश नगर निवासी टुनटुन प्रसाद के पुत्र सचिन कुमार के रूप में हुई है। मामले में पीड़ित पिता टुनटुन प्रसाद ने शिकारपुर थाना में अपने बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है।

FIR में उन्होंने आरोप लगाया है कि उनका पुत्र सचिन कुमार प्रतिदिन शराब पीकर घर लौटता था और घर के सदस्यों के साथ गाली-गलौज करता था। विरोध करने पर वह पिता सहित परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मारपीट करता था। पीड़ित पिता के अनुसार, सचिन की इस हरकत से पूरा परिवार लंबे समय से मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान था। गुरुवार की रात भी सचिन शराब के नशे में धुत होकर घर पहुंचा और बिना किसी कारण पिता समेत घरवालों के साथ बेरहमी से मारपीट करने लगा।

घटना से आहत होकर पिता ने मजबूरन पुलिस का सहारा लिया और पुलिस अधीक्षक सहित वरीय अधिकारियों को फोन कर मामले की जानकारी दी। सूचना मिलते ही शिकारपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस द्वारा ब्रेथ एनलाइजर से जांच की गई, जिसमें युवक द्वारा शराब पीने की पुष्टि हुई। थानाध्यक्ष ज्वाला कुमार सिंह ने बताया कि पिता के आवेदन के आधार पर एफआईआर दर्ज कर आरोपी युवक को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।

बताया जा रहा है कि इससे पहले भी आरोपी युवक शराब के मामले में जेल जा चुका है। उसकी लगातार प्रताड़ना से परिवार के सभी सदस्य बेहद आहत और डरे हुए थे। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह घटना समाज में शराब की लत से उत्पन्न पारिवारिक संकट की गंभीर तस्वीर पेश करती है।