वो खुद पागल हो चुका है, दूसरों को क्या पागल बनाएंगे; खेसारी के बयान पर भड़के पवन सिंह
संक्षेप: बिहार चुनाव की सरगर्मी के बीच जुबानी जंग भी तेज हो गई है। भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने खेसारी लाल के बयान पर कहा कि वे खुद पागल हो चुके हैं, दूसरों को क्या पागल बनाएंगे। दरअसल एक बयान में खेसारी ने कहा था कि वे 4 दिन में चारों भोजपुरी सुपरस्टार को पागल कर देंगे
बिहार चुनाव के घमासान में भोजपुरी कलाकार भी उतरे हैं। जिसमें कुछ चुनावी रण क्षेत्र में हैं, तो कुछ चुनाव प्रचार की कमान संभाल रहे हैं। छपरा सीट से आरजेडी के टिकट पर भोजपुरी सुपर स्टार खेसारी लाल यादव हैं। तो वहीं जन सुराज के टिकट पर करगहर से भोजपुरी गायक रितेश पांडेय हैं। वहीं ज्योति सिंह भी चुनावी दंगल में उतरी हैं। दूसरी तरफ पवन सिंह, मनोज तिवारी, रविकिशन, निरहुआ बीजेपी और एनडीए के प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार रहे हैं। इस बीच एक सवाल के जवाब में कटिहार में पवन सिंह ने खेसारी लाल पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो खुद पागल हो चुका है, दूसरों को क्या पागल बनाएंगे। हम लोग तू-तड़ाम पर उतरने वाले लोग नहीं हैं। मर्यादा में रहकर काम करते हैं।
दरअसल कुछ दिन पहले खेसारी लाल ने कहा था कि भोजपुरी के चारों सुपरस्टार को हम चार दिन में पागल कर देंगे। जिसका जवाब पवन सिंह ने पलटवार करके दिया। वहीं खेसारी के बीजेपी पर धर्म की राजनीति करने के सवाल पर पवन ने कहा कि हमको पूजा-पाठ भी करना है और विकास का भी काम करना है। दोनों हमारी जिम्मेदारी है।
इससे पहले भोजपुरी स्टार खेसारी ने कहा था कि पवन भैया ने मेरी पत्नी को लेकर मीडिया में जो कहा, वो सबको पता है। इन्ही के लिए मैंने लोकसभा चुनाव में जी-जान से प्रचार किया था। पिता जी ने भी आर्शीवाद दिया था। लेकिन पवन भैया ने छपरा में मेरे खिलाफ प्रचार किया। यही मेरे और उनके बीच का फर्क है। आपको बता दे पहले चरण में छपरा विधानसभा सीट पर मतदान हो चुका है। जहां 50 फीसदी से ज्यादा वोट पड़े।